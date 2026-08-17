Llamamiento urgente a la donación de sangre con seis grupos en alerta roja y las reservas al 38%

Archivo - Una enfermera en las instalaciones del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). El Centro de Transfusión organiza y lleva a cabo las colectas de sangre de donantes, efectúa el procesado de la mi - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a los ciudadanos para que acudan a donar sangre y reforzar las reservas que actualmente se sitúan en el 38%, encontrándose en alerta roja los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB-.

Esta situación responde a la habitual disminución en época estival, a la que se añaden las continuas olas de calor. En este momento, el stock es de 1.913 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo, establecido en 5.000, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, se requiere de 900 donaciones diarias para garantizar la actividad y abastecer de componentes sanguíneos a los 70 hospitales de la región. Las necesidades son constantes en las urgencias, transfusiones para sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas, trasplantes y atención ante accidentes, hemorragias o quemaduras.

La sangre no se puede fabricar y no puede sustituirse por ningún otro recurso. Se recuerda a la población que la región cuenta con 30 hospitales que disponen de punto fijo para donar, así como las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, así como el Centro de Transfusión autonómico, ubicado en el barrio de Valdebernardo, y la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo 3, ambos en la capital.