La llegada de Metro a Madrid Nuevo Norte más cerca: cinco alternativas y la ampliación de L1 como favorita

MADRID 10 Mar.

La llegada del Metro al nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte, donde están previstas casi 10.500 viviendas, avanza con la salida a información pública del proyecto constructivo, con cinco alternativas propuestas y la opción de ampliación de la Línea 1 de Metro (Pinar de Chamartín-Valdecarros) desde Chamartín como favorita.

El Gobierno regional publicará este martes en el Portal de Transparencia regional el proyecto para que las entidades públicas y privadas interesadas, además de los ciudadanos, puedan presentar observaciones y sugerencias que contribuyan a mejorar la planificación.

En el mismo se contemplan cinco alternativas propuestas para llevar el suburbano a este desarrollo de la zona norte de la capital, una iniciativa con la que se prevé facilitar la movilidad de más de 175.000 potenciales viajeros diarios, que contarán así con una conexión directa con Sol, Gran Vía o Atocha.

Cada una de las propuestas, sometidas a consulta pública durante un plazo de 20 días hábiles, incluye la descripción del trazado, las obras complementarias y el método constructivo para su realización. Una ampliación que prevé tres nuevas estaciones, con nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, y con fecha prevista de puesta en servicio en 2030.

Tras analizar las diferentes cuestiones funcionales, ambientales, territoriales y económicas, el estudio informativo apunta como opción más favorable la quinta alternativa, que se plantea como una prolongación de la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) desde Chamartín hasta el desarrollo urbano donde están proyectadas las tres nuevas estaciones y la modificación del trazado actual de la Línea 4.

De esta forma, la L1 se prologará hacia el norte mientras que la Línea 4 integraría en su recorrido la parada de Bambú (actualmente parada en L1) y finalizaría en Chamartín en lugar de Pinar de Chamartín, de modo que se eliminaría el actual trasbordo. Así, esta línea pasaría a tener 25 estaciones, dos más (Bambú y Chamartín), y 16,8 kilómetros, es decir, 2,17 más.

En este sentido, el nuevo recorrido partiría desde la intersección del Paseo de la Castellana y la calle Sinesio Delgado, según han apuntado desde el Gobierno regional.

Las otras cuatro alternativas propuestas por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad contemplan la creación de una línea independiente que conecte con la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) y un recorrido en planta que sigue el eje de la futura calle Agustín de Foxá.

Varían entre ellas, eso sí, tanto en la orientación como en la profundidad de su excavación, han apuntado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo.

En todos los casos, se incluye un ramal de enlace con las futuras cocheras, que ya se encuentran en fase de licitación para la redacción del proyecto, y que darán servicio a esta zona de la capital.

Con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y 26.000 bajo rasante, además de un depósito soterrado con seis y ocho vías sencillas, que prestarán servicio a la Línea 1, estas cocheras de Metro servirán para el almacenamiento y estacionamiento de los convoyes que operarán en la ampliación.

En cuanto a las técnicas constructivas, la realización del túnel está previsto que sea mediante el método tradicional de Madrid o belga (primero la bóveda apoyándola en el terreno), mientras que para las conexiones con las líneas existentes se optaría por el conocido como método alemán (se construyen primero los muros laterales y la bóveda se apoya en ellos).

Además, desde la Consejería se ha apuntado que para las tres nuevas estaciones de Madrid Nuevo Norte se contemplan procesos que minimizan las posibles afecciones en superficie.

Además de las conexiones que las tres nuevas estaciones permitirían con las líneas 1 y 10 y el ramal de acceso a las cocheras asociadas a la nueva línea, la Consejería también ha apuntado en varias ocasiones la posibilidad de estudiar otras conexiones con la red de Metro existente, Cercanías y otros medios de transporte.