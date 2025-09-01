La llegada de turistas internacionales a la región baja un 3,1% en julio, con un gasto de 1.522 millones

Archivo - Turistas, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 719.196 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un descenso del 3,11% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.522 millones de euros, un 7,36% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó Madrid gastó al día 322 euros en julio, un 1,01% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,6 días. En total, el gasto medio por persona se situó en 2.116 euros, un 10,81% más que en julio del año anterior.

En lo que va de año hasta julio, 5.284.729 turistas han visitado la Comunidad de Madrid (+1,93%) y han dejado un gasto en la región de 10.456 millones de euros (+10,21%).

Por comunidades autónomas, Baleares fue el primer destino principal de los turistas en el séptimo mes del año, con el 23,3% del total. Le siguieron Cataluña (21,3%) y Andalucía (14%).