MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha augurado este jueves que el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la Ley de Amnistía aprobada hoy en el Congreso de los Diputados no prosperará y cree que la mandataria madrileña está "boicoteando" a las otras autonomías donde gobiernan los 'populares'.

El socialista ha señalado a los medios de comunicación antes de una reunión con las plataformas de residencias que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no había "dicho nada" cuando "salió corriendo" la presidenta madrileña a anunciar en una entrevista en 'esRadio' concedida esta mañana que presentaría el recurso y que también lo harían otros territorios.

"Esto debía ser un partido serio, el Partido Popular. Si tiene un líder o al menos un supuesto jefe pues que sea quien tome las decisiones. Pero que esté Ayuso boicoteando al resto de presidentes autonómicos y metiéndoles en este lío... Yo no sé si prosperará o no, los antecedentes que tienen los recursos de Ayuso contra el Gobierno de España no son muy positivos para ella porque los va perdiendo todos", ha lanzado Lobato.

El socialista ha añadido que tiene la sensación sobre este año de mayoría absoluta del PP de Madrid que "no están pensando en soluciones para los problemas de la gente en Madrid", sino que se ha transformado en un "bufete de abogados pensando en cómo generar conflictos contra el Gobierno de España, contra Europa y contra otras comunidades autónomas".

Ha subrayado que los recursos son "siempre" para "Tratar de evitar que se desarrollen normativas" en distintos niveles del Estado enfocadas en "mejorar la vida de la gente". "Ya se va acumulando una larga lista en el historial de Ayuso de recursos perdidos", ha vuelto a subrayar.

Preguntado por su opinión sobre el texto definitivo de la Ley, la ha definido como una herramienta que "trata de abrir una nueva etapa" y de "dar soluciones a medio plazo". "Yo soy optimista en cuanto a que el resultado en mejora de convivencia lo vamos a poder ver", ha remarcado.

Asimismo, ha desvinculado de esta norma y su tramitación la victoria del PSC en las pasadas elecciones catalanas del 12 de mayo, entendiendo que en esos comicios triunfó "un magnífico candidato que ha propuesto una nueva etapa", en referencia a Salvador Illa.

"Veremos en los próximos años, uno, dos, tres, cuatro años, veremos a ver si esa ley de amnistía consigue el objetivo que plantea el PSE. Que es mejorar esa convivencia y que haya un funcionamiento mucho más normal, social, institucional y económico dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de España. Ojalá así sea y por eso apostamos", ha zanjado.