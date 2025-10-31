Localizada en estado de desorientación una mujer de 72 años que había desaparecido en Alpedrete

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de la Guardia Civil ha logrado localizar en estado de desorientación a una mujer de 72 años que había desaparecido en la localidad de Alpedrete.

La búsqueda de la mujer se inició al recibir el primer aviso sobre su posible desaparición, así como tras recibir la correspondiente denuncia por parte de un vecino, según ha informado la Guardia Civil.

En el operativo han participado agentes del Servicio Aéreo (SAER), Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Servicio Cinológico y Remonta (SECIR) y de seguridad ciudadana, además de efectivos de la Policía local de Alpedrete.

Finalmente, se ha logrado hallar a la mujer en las inmediaciones del castillo de Mataespesa de la localidad tras una hora de búsqueda y se ha procedido a su trasladado al Hospital Universitario General de Villalba.