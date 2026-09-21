Loom Events Azca, premio al Mejor Espacio Nacional de Eventos 2026 de Eventoplus

Espacio LOOM Events Azca - MERLIN PROPERTIES

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Loom Events, la división de eventos de Merlin Properties, ha sido reconocida por su espacio Loom Events Azca con el Premio a Mejor Espacio de Eventos Nacional 2026 en la vigésima primera edición de los Premios Eventoplus, uno de los certámenes de referencia del sector.

En concreto, Loom Events Azca, diseñado por el arquitecto Fenwik Irribarren, se encuentra ubicado en el edificio Ruiz Picasso 11 de la capital y cuenta con más de 2.800 metros cuadrados dedicados exclusivamente a eventos.

"Este premio es un reconocimiento a nuestra forma de entender los eventos, en los que el espacio tiene un papel fundamental, pero también reconoce y pone en valor el trabajo de todo el equipo de grandes profesionales que hay detrás", ha subrayado el director de Loom Events, David Martínez.

Este galardón reconoce la capacidad del espacio para aportar valor excelente a la celebración de eventos en España a través de sus instalaciones y servicios excelentes, flexibilidad, versatilidad, diseño y facilidades de producción, ha apuntado la compañía en un comunicado.

Entre otros criterios de valoración, se contemplan la calidad de los equipos técnicos, la capacidad de personalización, la funcionalidad, la creatividad y la dimensión responsable, atendiendo aspectos ambientales y sociales.

"En Loom Events Azca combinamos servicio excelente con flexibilidad, tecnología y ubicación, para facilitar el trabajo de empresas y agencias, dar forma a sus ideas y cuidar al máximo la experiencia de nuestros clientes", ha remarcado Martínez.

En este sentido, Loom Events Azca dispone de tres grandes salas (Gaudí, Picasso y Murillo) que pueden funcionar de forma independiente o conjunta 24/7, además de salas auxiliares, cocina de producción propia y grandes terrazas con acceso directo a los Jardines de Azca.

Esta configuración permite adaptar el espacio a formatos muy diversos, desde congresos y convenciones hasta presentaciones de producto, encuentros corporativos o producciones audiovisuales.

Además, el espacio combina esta versatilidad con tecnología inmersiva y equipamiento audiovisual avanzado, lo que permite transformar la puesta en escena y personalizar cada evento en función de las necesidades de las empresas y agencias, ha indicado en un comunicado.