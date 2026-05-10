López califica como "traje del emperador" el viaje de Ayuso porque mucha gente "es consciente ahora" de su "ridiculez"

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, durante la jornada 'La Europa que soñamos, la Europa que defendemos', en la sede del PSOE-M, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México como "el traje del emperador" porque mucha gente "es consciente ahora" de "toda la ridiculez" que le "envuelve".

"Después de cuatro días desaparecida, yo les digo que el viaje de Ayuso a México va a ser como el traje del emperador, nunca mejor dicho, porque mucha gente es consciente ahora de toda la ridiculez que envuelve a la señora Ayuso", ha criticado López en declaraciones remitidas a los medios desde la Casa del Pueblo de Alpedrete que ha visitado este domingo con motivo del 90º aniversario de su fundación.

En este sentido, ha destacado que no hay constancia de lo que ha ido a hacer la presidenta del Ejecutivo autonómico a México. "No sabemos si a promocionar el musical de Nacho Cano e intentar montar un lío que no ha conseguido", ha subrayado López, para después remarcar que luego "ha desaparecido afortunadamente".

"Yo estoy convencido de que después de haber hecho el ridículo más espantoso en México, después de haberse gastado recursos de todos los madrileños, no sé muy bien para qué, ahora lleva cuatro días desaparecida no sabemos dónde está ni a qué se dedica pero yo creo que hay una intención después yo creo que este viaje va a suponer a Ayuso lo del rey desnudo", ha zanjado.

La mandataria autonómica decidió el viernes poner fin de forma anticipada a su viaje institucional a México tras denunciar "presiones" y "boicot" del Gobierno de Claudia Sheinbaum a su asistencia a la gala de premios Platino, a la que decidió no asistir con el fin de "no perjudicar a empresarios mexicanos".