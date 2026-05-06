López cuestiona la declaración del jefe de Gabinete de Ayuso por revelación de secretos: "MÁR y mentiras son sinónimos"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha puesto en cuestión la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la causa por un presunto delito de revelación de secretos.

Rodríguez ha comparecido en calidad de investigado ante la jueza de Instrucción número 25 de Madrid por una denuncia del PSOE en relación a la supuesta difusión de datos personales de dos periodistas de 'El País' que trabajaban en el caso de la pareja de la dirigente madrileña, Alberto González Amador. Ha negado miércoles haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas, asegurando que fue "un vecino enfadado" el que le envió una foto de los mismos.

"Miguel Ángel Rodríguez y mentiras son sinónimos, son el mayor sinónimo que existe. Yo no sé cuántos vecinos de Madrid tienen el móvil de Miguel Ángel Rodríguez y le mandan mensajes todos los días, pero no me parece lo más común", ha planteado por contra el ministro desde Patones.

En este punto, ha insistido en que aunque "cambia la versión" entre la atención a medios previa a la declaración y lo dicho dentro --"primero es un vecino, luego es el novio"--, el fondo es "lo importante y es que estaba acosando a periodistas que hacían su trabajo".