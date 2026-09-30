López ironiza con que Comunidad y Ayuntamiento quieran disolver la acampada "cuando decían que era contra el Gobierno"

El secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid para las elec - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha ironizado con que la Comunidad y el Ayuntamiento exijan al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que disuelva la acampada en la Puerta del Sol cuando "el primer día decían que era contra" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Que se aclaren", ha planteado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en unas jornadas sobre turismo organizadas por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de la capital.

Asimismo, ha acusado a PP, Vox a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de haber "intentado llenar las calles de Madrid de odio e insultos", cuando finalmente se han llenado "de gente reivindicando derecho".

López ha afirmado que "gran parte" de que se hayan aprobado en el Consejo de Ministros los dos reales decretos de Vivienda es "por la presión social". Es por ello que ha agradecido que la gente "esté en las calles defendiendo los derechos".

"Como decía Serrat, el viernes puede ser un gran día. El viernes puede que aprobemos en el Congreso las medidas más potentes, históricas, que se han aprobado en este país en materia de vivienda", ha incidido para apelar a los grupos parlamentarios del Consejo a respaldar la convalidación.

Considera que la aprobación de ambos es importante y que los partidos tienen que decidir "si están a la altura del grito social". "No podemos pasar por alto que muchas de esas medidas se han votado hasta en tres ocasiones que no en el Congreso. Y la ha votado el PP y Vox. Espero que el viernes haya altura ", ha planteado.

El primero de los dos decretos ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y recoge la "ampliación de la oferta de vivienda asequible" con un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados "Fondos buitre", se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler.