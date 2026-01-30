López llama al PSOE a la manifestación sanitaria del 8 de febrero para denunciar la "privatización constante" de Ayuso

Archivo - El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el 15º Congreso Regional del PSOE-M, en la Universidad Carlos III, a 1 de febrero de 2025, en Leganés, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública líder del PSOE-M, Óscar López, ha llamado a los militantes de la formación a la manifestación que se celebrará el 8 de febrero para denunciar y revertir la "privatización constante" de la Sanidad Pública a manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha hecho en una carta enviada a la militancia, a la que tenido acceso Europa Press, en la que ha acusado al PP de utilizar este servicio para "hacer negocio" con "el dinero de todos los madrileños" a lo largo de los 30 años consecutivos que presiden la Comunidad.

"Ayuso ha pasado de presupuestar, en 2024, 715 millones de euros para los 4 hospitales públicos que gestiona Quirón, a pagar 1.600 millones de euros. En un solo año, 895 millones de euros de sobre ejecución", plantea el ministro.

Al hilo, ha afirmado que la sanidad no es un derecho a "vender a comisionistas y empresas privadas" por "muchos áticos que prometan", en alusión velada a la mandataria autonómica y a su pareja, Alberto González Amador.

"Los madrileños no somos clientes, somos pacientes", sostiene López en esta misiva en la que informa a sus bases de la adhesión de la ejecutiva regional del PSOE-M a esta marcha promovida por promovida por CCOO Madrid, UGT Madrid, ADSPM y FRAVM bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña'.

El líder socialista también pone el foco en los grupos de sanidad privada, Quirón y Ribera Salud, a los que ha acusado de pensar en los últimos años "más en los beneficios empresariales que en el bienestar de los pacientes", en referencia a la polémica del Hospital de Torrejón.

Además, ha aseverado que bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso está habiendo "un incremento cada vez más importante" del número de derivaciones de operaciones y pruebas a los hospitales de gestión privada.

"Estamos pagando dos veces por lo mismo, llegando a superar en más 247.000 las derivaciones producidas por el mal llamado sistema de libre elección en 2025", incide Óscar López.

Es por ello que ha instado a la "izquierda valiente" a hacer frente en la calle a este "cóctel inasumible" formado por "permanente infrafinanciación del sistema, el maltrato constante a las y los profesionales sanitarios, las interminables listas de espera, la falta de centros de salud necesarios o el deterioro y la falta de inversión en las infraestructuras existentes".