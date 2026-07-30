López pide que Ayuso dimita y dice que irá "a la Justicia, al Tribunal de Cuentas y todos los órganos administrativos"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

EL secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha exigido la "dimisión inmediata" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la polémica por el piso adquirido por la región que, según el Ejecutivo autonómico, serviría para reuniones de trabajo de la mandataria madrileña.

El también ministro para la Tranformación Digital y Función Pública ha confirmado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser que acudirá a la Justicia, al Tribunal de Cuentas y a "todos los órganos administrativos" para denunciar la compra de esta vivienda por parte del Gobierno regional.

También ha calificado de "opaco" y "poco transparente" la forma en la que el Ejecutivo ha tramitado la compra. "Vamos a pedir toda la información, todos los expedientes, vamos a ir a donde haga falta" (...) "¿Pero cuántas mentiras en fila india?", ha criticado.

Y ha tachado de "ridículo espantoso" el intento de "justificar" a Ayuso del "PP nacional, con el señor Feijóo a la cabeza", en referencia al presidente de los 'populares'.

Por último, ha hecho referencia a la inflación que atraviesa la vivienda en España y, en particular, en la Comunidad de Madrid, "único sitio donde no se aplica" el tope del alquiler de la ley de vivienda porque la presidente "Ayuso no quiere que se pueda beneficiar a miles y miles de madrileños que pagan precios insoportables por la compra o por el alquiler", ha afirmado el ministro.