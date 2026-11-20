Archivo - Archivo.- El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha reivindicado este viernes los presupuestos de su departamento para 2027 como unas cuentas que permitirán consolidar las capacidades tecnológicas, simplificar y "devolver el tiempo a las personas".

En concreto, el presupuesto de esta Consejería para el próximo año asciende a 577,1 millones de euros, un 8,1% más que el año pasado --un 18,1% descontando el impacto de los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR)-- que posibilitarán además avanzar en nuevos proyectos de inteligencia artificial, modernización de los servicios públicos, conectividad, innovación empresarial y protección frente a las amenazas digitales.

"En menos de una legislatura hemos construido capacidades que antes no existían y hemos convertido la mayor parte de ellas en servicios que utilizan ya millones de ciudadanos. Ahora toca consolidarlos. El presupuesto de 2027 parte precisamente de eso, de lo que ya hemos construido, de lo que sabemos que funciona y de aquello que todavía tenemos que mejorar", ha remarcado.

En esta línea, ha reivindicado una Consejería "plenamente consolidada y preparada para enfrentarse a los grandes retos" de futuro y como "pegamento" del resto de Consejería en las estrategias a desarrollar gracias al uso de las tecnologías al servicio del ciudadano. "Es la consejería que tiene toda la visión completa de todo lo que pasa en una comunidad", ha remarcado.

En este sentido, ha reivindicado que digitalizar "no puede consistir en trasladar a una pantalla los mismos procedimientos y problemas que ya existen en el papel" sino que tiene que servir para "simplificar" y "devolver el tiempo a las personas" para remarcar que este objetivo está presente en las cuentas.

Estas cuentas están divididas en cuatro programas. En detalle, la Dirección General de Estrategia Digital dispondrá de 30,7 millones de euros para gobernanza, competencias digitales, conectividad 5G, digitalización municipal con SIDERAL, que impulsa la digitalización de las entidades locales de menos de 20.000 habitantes, cuenta digital, gemelo digital y la plataforma común SABIA para incorporar la IA a los servicios públicos de la Comunidad de Madrid.

Por su lado, la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital) contará con un presupuesto de 408,6 millones de euros, un 16% más que en 2026, para garantizar el funcionamiento de los servicios tecnológicos de la Administración regional, reforzar su seguridad y renovar las infraestructuras y sistemas de información.

Entre las principales actuaciones destacan los 30,7 millones de euros destinados a la transformación digital de los servicios públicos, con especial atención a la evolución de Cuenta Digital, que recibirá 10 millones para incorporar nuevos servicios y mejorar la identidad digital de los ciudadanos.

El programa de Salud Digital crece un 6,3% hasta los 117,3 millones de euros, un 29,9% descontando el efecto MRR, para el refuerzo de la Tarjeta Sanitaria Virtual, la Historia Clínica Unificada o avanzar en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial a la práctica clínica.

Los fondos para la Agencia de Ciberseguridad crecen un 36,7% hasta los 6,2 millones de euros, destacando en el este caso el escudo digital como sistema regional integrado de ciberdefensa o el impulso del Órgano de Auditoría Técnica para facilitar la preparación, ejecución y seguimiento de auditorías de certificación ENS.

LLEGAR A TODOS VIVAN DONDE VIVAN

En este contexto, el consejero ha reivindicado unas cuentas enfocadas en las personas para que el avance tecnológico "llegue a todos, vivan donde vivan" y "nadie se quede atrás", al tiempo que la Comunidad "saque partido de la transformación económica que acompañan a estas tecnologías".

"Nuestra política consiste en crear las condiciones para que una pyme pueda innovar, para que una startup pueda probar una nueva solución, para que una empresa tecnológica encuentre aquí talento y capacidad para crecer y para que una compañía internacional elija Madrid para invertir", ha remarcado. Una transformación que, ha subrayado, llega también a ámbitos que afectan a los ciudadanos "en momentos especialmente importantes de su vida".

OPOSICIÓN

Por su parte, el diputado de Más Madrid Samuel Escudero ha remarcado que este presupuesto "muy lustroso" deja claro el modelo del PP, metiendo "tijera" en cuestiones que afectan a la gente corriente e incrementando la brecha digital y la desigualdad de oportunidades. "Hay que esforzarse muchísimo para hacerlo tan mal", le ha recriminado.

En este sentido, ha citado "tijeretazos" en la partida de equipamiento informático en centros educativos del 99,5%, el "cero" para transferencias de capital para llevar banda ancha a polígonos industriales y ayudar a las pequeñas y medianas empresas a incorporar la inteligencia artificial o un "desplome del 93,7% de las transferencias corrientes de estrategia digital. "Se cargan las ayudas de inteligencia artificial y dejan morir el bono social de internet", ha criticado.

También ha censurado "la renuncia absoluta a la soberanía digital y la barra libre a las externalizaciones". "Ustedes han convertido a la administración madrileña en una inquilina perpetua de las grandes tecnológicas a las consultoras privadas", le ha reprochado al consejero, al que también ha afeado que llame modernización "a pagar un alquiler eterno con dinero de todos los madrileños" cuando es "dependencia y negocio para los de siempre".

Su compañera Mariana Arce ha abundado sobre la falta de soberanía digital de los datos de pacientes y profesionales y ha trasladado su preocupación ante la posibilidad de que se los "lleven" las empresas externas. Asimismo, ha censurado la falta de transparencia en el algoritmo de citas sanitarias hospitalarias.

Para el PSOE, la diputada Marta Bernando ha cuestionado el presupuesto de gasto de la Consejería, teniendo en cuenta años previos en los que este ha superado las cifras contempladas en las cuentas públicas. "En el 2025 ustedes tenían un presupuesto inicial de 567 millones y terminaron con un presupuesto final de 660 millones. El presupuesto de 2026 era de 534 millones y a fecha de 31 de octubre llevamos ya 579,969 millones", ha reseñado.

"No es verdad, como ponen ustedes en la memoria, que el presupuesto de digitalización sube un 8,07% con relación al año 2026, porque de momento estamos en el mes de octubre, y ustedes ya parten con un dato en negativo de un 1% inferior, con relación de 580 versus 577. Y veremos cómo terminamos, porque quedan meses importantes como son los de noviembre y diciembre", ha remarcado.

En el caso de Vox, el diputado Javier Pérez Gallardo ha subrayado que estos presupuestos, con un 90% del dinero destinado a "mantenimiento y las nuevas infraestructuras que hay que hacer pero para mantener lo que tenemos", demuestran que no se cumple el efecto "transformador" de los servicios públicos que prometió la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuando la anunció "como un hito" la creación de la Consejería.

"En estos cuatro años han empeorado los servicios públicos; ustedes invierten más, han gastado mucho más y sin embargo al ciudadano lo que le llega es más tiempo de espera, más atascos, más ratios en las escuelas", ha expuesto.

Así, aunque ha citado que "sí que tienen grandes éxitos y muchos proyectos muy beneficiosos para el ciudadano", ha remarcado que a estas cuentas les falta "la clave", que es "conseguir hacer más con menos" y mejorar los servicios públicos. "Al final estamos vendiendo que queremos hacer la mayor rebaja fiscal a los ciudadanos, pero esto hay que hacerlo de la mano de no empeorar los servicios públicos y la digitalización es la herramienta para ser capaces de mejorar todos los servicios públicos con menos recursos económicos", ha concretado.