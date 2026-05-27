Lorca y las mujeres de la Generación del 27 marcarán el pulso de la nueva temporada del Teatro Español

Presentación de la temporada 2026/27 del Teatro Español (Madrid) - EUROPA PRESS

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Español convertirá su temporada 2026/2027 en un gran viaje escénico por la Generación del 27 en su centenario, con Federico García Lorca como gran centro de gravedad de una programación que reivindica también a las autoras, creadoras, dramaturgas y voces menos transitadas de aquella Edad de Plata que dejó huella en la cultura española.

La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director artístico del Teatro Español, Eduardo Vasco, han presentado este miércoles la nueva programación, que arrancará el 17 de septiembre y desplegará sus propuestas en la Sala Principal, la Sala Pequeña-Margarita Xirgu y el Salón de los Balcones-Andrea D'Odorico.

Rivera de la Cruz ha reivindicado el carácter público del Español, "sostenido a capa y espada" por administraciones de distintos signos políticos. "Es una anomalía que en un lugar solo se haya hecho teatro durante 443 años y se vaya a seguir haciendo teatro durante mucho tiempo. Es una fortuna, una belleza y un privilegio pensar que este teatro es un teatro de todos nosotros", ha señalado.

La temporada girará en buena medida en torno al programa 'Madrid en la Generación del 27' del Ayuntamiento de Madrid. "Homenajearemos a nuestra manera, haciendo teatro", ha señalado el director artístico, quien ha reivindicado al Español como un teatro público "de fuerte raíz literaria" y atento a la memoria, al pensamiento y a la emoción.

La delegada ha agradecido a Vasco su "mirada sensible, talento e inteligencia" al situar la Generación del 27 en el centro de la temporada y ha celebrado especialmente el rescate de nombres "opacados" de aquel grupo. También ha defendido la importancia de que un teatro público asuma riesgos y produzca espectáculos propios, incluso cuando "económicamente no son rentables", porque sí lo son en términos culturales.

La presentación ha contado además con una evocación flamenca del universo lorquiano, con la participación del guitarrista granadino Juan Habichuela Nieto, heredero de una de las dinastías más importantes del flamenco, y del cantaor Antonio Reyes, en una atmósfera de cante, guitarra y duende que anticipa uno de los grandes latidos de la temporada.

LORCA, EN LAS TRES SALAS

Federico García Lorca estará presente en los tres escenarios del Teatro Español. En la Sala Principal, la gran apuesta será 'Yerma', del 30 de octubre al 27 de diciembre, en versión y dirección de Eduardo Vasco y con Lara Grube como protagonista. La obra, estrenada en el Español en 1934, regresa al mismo espacio como una tragedia sobre el deseo, el cuerpo, la maternidad frustrada y la presión social.

También en la Sala Principal llegará 'El cante jondo: Teoría y juego del duende', del 10 al 14 de marzo, a partir de las conferencias de Lorca, con dramaturgia de Carlos Martín Ballester, Ginés García Millán, Pastora Galván al baile y Aurora Vargas, Jesús Méndez y Antonio Reyes al cante.

En la Sala Pequeña-Margarita Xirgu se representará 'Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín', del 7 de enero al 14 de febrero, bajo la dirección de Pedro Casas, una farsa poética donde conviven humor, erotismo, tragedia, máscaras y deseo.

El recorrido lorquiano se completará en el Salón de los Balcones con 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías', del 12 al 29 de noviembre, con dirección de Iván López-Ortega e interpretación de Arturo Peregrina.

EL OTRO 27: CARNÉS, DURÁN, ZAMBRANO, MÉNDEZ Y CHAMPOURCIN

Pero la temporada no se limitará a Lorca. El Español dedicará una parte destacada de su programación a lo que Vasco ha llamado la zona más desconocida de la Generación del 27: sus autoras, creadoras y dramaturgas.

Así, en la Sala Pequeña se estrenará 'El eslabón perdido', de Luisa Carnés, del 25 de febrero al 4 de abril, con dirección de César Barló y protagonismo de Joaquín Notario.

Después llegará 'Al margen', de Victorina Durán, del 15 de abril al 23 de mayo, dirigida por Beatriz Jaén, una obra sobre la imposibilidad de alcanzar la felicidad en una sociedad que no admite divergencias. La Sala Pequeña cerrará este ciclo con 'La tumba de Antígona', de María Zambrano, del 3 de junio al 11 de julio, con dirección de Sara Mérida y Rebeca Hernando como Antígona.

El Salón de los Balcones será otro territorio clave de recuperación del 27 menos visible, con 'Al amanecer', de Rafael Dieste (18 de febrero-7 de marzo); 'El solitario. Misterio en tres actos', de Concha Méndez (18 de marzo-4 de abril); 'La casa de enfrente', de Ernestina de Champourcin (15 de abril-2 de mayo); y 'El espacio interior', de Manuel Altolaguirre (13-30 de mayo).

REGRESOS POR DEMANDA DEL PÚBLICO

La temporada arrancará además con varios regresos por demanda del público. En la Sala Principal volverá 'Personas, lugares y cosas', de Duncan Macmillan, del 19 de septiembre al 18 de octubre, dirigida por Pablo Messiez y protagonizada por Irene Escolar.

Del mismo modo, en la Sala Pequeña regresará 'El nudo gordiano', de Johnna Adams, del 17 de septiembre al 25 de octubre, con María Morales y Eva Rufo bajo la dirección de Israel Elejalde. Por su parte, el Salón de los Balcones recuperará 'Duermen bajo las aguas', de Carmen Kurtz, del 8 al 25 de octubre, con dirección de Sara Mérida.

Junto al eje del 27, el Teatro Español mantendrá su apuesta por el repertorio contemporáneo y universal. De este modo, la Sala Pequeña acogerá 'Me casé por alegría', de Natalia Ginzburg, del 6 de noviembre al 20 de diciembre, dirigida por Fran Weber y protagonizada por Lucía Quintana y Puchi Lagarde.

En la Sala Principal volverá 'Historia de una escalera', de Antonio Buero Vallejo, del 15 de enero al 28 de febrero, dirigida por Helena Pimenta, en el mismo teatro donde se estrenó en 1949. Buero también estará presente en el Salón de los Balcones con 'Las cartas boca abajo', del 21 de enero al 7 de febrero, dirigida por Sergio Pereda.

Del 18 de marzo al 2 de mayo, la Sala Principal acogerá '7 minutos', de Stefano Massini, dirigida por Sergio Peris-Mencheta y protagonizada por Blanca Portillo, una reflexión sobre dignidad y derechos laborales. La temporada de la Sala Principal se cerrará con 'La gaviota', de Antón Chéjov, del 18 de mayo al 11 de julio, dirigida por Miguel del Arco y con Carmen Machi como Irina.

El universo chejoviano tendrá además un eco en el Salón de los Balcones con 'Mi vida: relato de un hombre de provincias', del 10 al 27 de junio, en adaptación de Luis Fernández Ruz y la compañía Somos Nadie.

La programación 2026/27 del Teatro Español se completará con coloquios sobre Natalia Ginzburg, Lorca, el teatro poético de 1927, los exilios de Buero Vallejo y Luisa Carnés, Victorina Durán, María Zambrano y "el otro teatro del 27".