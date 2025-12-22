La lotera Ester Lanchas baña de cava La Elipa tras dar 64 millones del 'Gordo': "Es una locura muy emocionante"

Empleada de la administración situada en la calle Ricardo Ortiz, 8 celebra que han vendido parte del número 79432 correspondiente al ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lotera de la administración de Lotería del número 8 de la calle Ricardo Ortiz, Ester Lanchas, ha bañado esta mañana de cava el barrio de La Elipa tras repartir 64 millones de euros del 'Gordo' de la Lotería de Navidad.

"Es una locura muy emocionante", ha explicado a los medios de comunicación después de cantar este lunes el característico '4 milloneees de euroooos' levantando el número premiado, el 79.432, a las puertas de su local.

Un primer premio 'tempranero', cantado a las 10.44 horas, ha sorprendido a Ester, de 35 años, que ha confesado haberse emocionado al enterarse de la noticia mientras atendía a un cliente: "He llamado a mis padres, a mi marido y aquí estamos todos", ha comentado entre risas.

"Alguna Primitiva y un quinto premio una vez", es lo que esta administración de lotería, según la familia, había conseguido vender, pero esperan en que "algún año" volverán a repartir suerte".

Intimidado ante la presencia de las cámaras, José, su padre, se ha escabullido entre la prensa para ir a comprar las reglamentarias botellas de cava que Ester y su marido han descorchado, regando un asfalto por el que no ha aparecido ningún premiado por el momento.

PREMIADOS ANÓNIMOS

Según la lotera, las series del premio repartido por el local que regenta junto a su familia, 16 en total, han ido casi íntegramente a parar a una asociación, cuyo nombre no ha querido desvelar. "He vendido algo en ventanilla de lo que les sobró, pero ha ido casi todo para ellos", ha dicho.

"¡El club de fútbol!" o "¡La asociación de mayores!", se aventuraban a adivinar algunos curiosos. Sin embargo, la única pista que ha dado Ester sobre la identidad de los afortunados es que su representante es "de mediana edad, alrededor de los 60 años".

José Ángel, un vecino del barrio que andaba por la zona, no podía creer su "mala suerte". "He jugado 80 números y varios son de aquí, pero no me he llevado el 'Gordo'", ha lamentado.

Con un papel en la mano con todos los números que jugaba apuntados, se ha reunido con otros habitantes del barrio en la cafetería de al lado para comentar la noticia de la mañana en La Elipa, que rebosa de emoción.