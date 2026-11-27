Archivo - Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid arranca este viernes su campaña de Navidad con un Black Friday que movilizará 18,4 millones de envíos a lo largo de una región que ya empieza a encender su iluminación festiva y a notar la bajada de temperaturas de un invierno a las puertas.

Desde hace unos años esta tradición estadounidense, que sigue a su Acción de Gracias, se ha ido instalando en España y marcando para muchos el momento para aprovechar los descuentos y adelantar compras de Navidad.

Esto se traducirá este año en la Comunidad de Madrid, según ha trasladado la patronal de la logística UNO a Europa Press, en cerca de 18,4 millones de envíos con unos 639.000 de media diaria y casi 800.000 en momentos de pico. Asimismo, estima que generará alrededor de 250.000 empleos. Estas previsiones suponen un crecimiento del 2,45% en envíos totales y 2,88% respecto a los empleos.

Un volumen de compras para el que es necesario hacerlo con seguridad, como ha explicado la Comunidad de Madrid en su web, donde reúne recomendaciones para aprovechar sin riesgos estas jornadas de descuentos comerciales.

Entre ellas se encuentran conservar los tiques o facturas; mientras que en las compras por Internet, el cliente tiene derecho de desistimiento, disponiendo de 14 días naturales desde la recepción del pedido para devolverlo sin justificar el motivo, salvo excepciones como encargos personalizados, artículos perecederos o aquellos bienes precintados que no admiten retorno por razones de salud o higiene, entre otros. Los costes del reenvío solo corren de su cuenta si la empresa lo informó antes de forma clara.

También es aconsejable comparar entre distintas tiendas y seguir la evolución de los precios, teniendo los establecimientos que mostrar el importe anterior junto al rebajado, y el de referencia es, en general, el más bajo aplicado a artículos idénticos en los 30 días previos a la promoción. Si se ha personalizado mediante decisiones automatizadas, el vendedor debe advertirlo e indicar los parámetros utilizados.

GASTO EN HOSTELERÍA

Este volumen de compras y asistentes se traducirá también, según ha trasladado Hostelería Madrid a Europa Press, en un aumento del gasto. Esperan los hosteleros cifras similares en la capital a las registradas en 2025.

El Ayuntamiento informó que a lo largo de la semana del Black Friday del pasado año se registró un gasto estimado de 685,3 millones de euros, de los que un 21,1% vino de la hostelería --unos 144,6 millones de euros--. Esos 685,3 millones el pasado año ---del 24 al 30 de millones-- supusieron 93,5 millones de euros más que una semana estándar.

REFUERZO TRANSPORTES

Para adelantarse al aumento de trasiego por el centro, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha diseñado un dispositivo especial de movilidad que contempla un refuerzo en el servicio de Metro desde este viernes con hasta un 130% más de trenes y un incremento de la frecuencia de paso habitual en los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

La medida comenzará este mismo viernes con un 78% más de coches en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, jornada en la que se prevé la afluencia más alta de viajeros del año. En 2025, esta fecha registró 2,8 millones de viajes, la cifra más elevada de aquel ejercicio.

Durante el fin de semana, sábado y domingo, la ampliación de la oferta se mantendrá desde las 10.30 horas hasta el cierre del servicio, con aumentos de hasta el 100% y el 130%, respectivamente, según las líneas y franjas horarias.

Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes prevé poner más vehículos en circulación durante la jornada el viernes. En concreto, las líneas que se verán reforzadas serán la 27, 53, 146, 150 y E1.

REFUERZO DE LIMPIEZA

El Black Friday implicará también un refuerzo de limpieza que se prolongará también durante la navidad. El Ayuntamiento desplegará patrullas conjuntas de agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza, que intensificarán los controles en las zonas con mayor incidencia de abandono indebido de residuos, y sancionarán a quienes incumplan la ordenanza vigente.

Especialmente se centrará en diez puntos negros situados en Chueca y Lavapiés (Centro), en el barrio de Trafalgar (Chamberí), Castillejos y Bellas Vistas (Tetuán), en el barrio de La Chopera (Arganzuela), en el barrio de Salamanca (Salamanca), en Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), y en San Diego (Puente de Vallecas.

MÁS RECOGIDA DE PAPEL, CARTÓN Y VIDRIO

En paralelo a las labores de vigilancia, el Ayuntamiento incorporará servicios adicionales de recogida, con especial atención al papel y cartón, cuya frecuencia aumentará un 18,5%. También se reforzará la recogida de envases (+33%)de tres a cuatro y de la fracción resto en Centro, así como la recogida de ropa usada (+33%), otro de recogida de escombros (+50%) y otro de recogida de resto (+6%) en Puente de Vallecas.

Desde el inicio del 'Black Friday' y hasta después del día de Reyes, el dispositivo elevará un 28% la recogida de cartón comercial y un 10% la de papel y cartón depositados en contenedores. La retirada de vidrio comercial aumentará un 50%, mientras que la recogida de este residuo a pie de contenedor crecerá un 17%.

El refuerzo llegará también a la seguridad con hasta 800 policías municipales en las zonas más céntricas velarán por la seguridad en el Black Friday --450 en las jornadas valle--. Estarán respaldados por 157 agentes de movilidad y 65 sanitarios del Samur en la jornada de refuerzo de este viernes.