Luz verde a la apertura de los 38 colegios mayores de la región en verano para dar orientación y formación

Archivo - Entrada de un colegio mayor durante la presentación del Plan Vive Universitario, a 9 de marzo de 2026, en Madrid (España).
Archivo - Entrada de un colegio mayor durante la presentación del Plan Vive Universitario, a 9 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 12:53
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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá cerca de 700.000 euros para mantener abiertos los colegios mayores universitarios de la región durante este verano a través del programa Madrid Campus 365, que permitirá que tanto estudiantes como sus familias puedan vivir de primera mano en estos espacios durante la época estival y recibir orientación y formación.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la firma de un convenio con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid para financiar estancias académico-culturales en los meses de julio y agosto, con el objetivo de atraer talento joven y dar a conocer la oferta universitaria madrileña a estudiantes nacionales e internacionales, ha indicado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Esta iniciativa, integrada en la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria, orientada a consolidar el sistema de educación superior madrileño como "referente mundial de excelencia", permitirá desarrollar durante el verano una programación académica, cultural y de convivencia en los 38 centros asociados distribuidos en los distintos campus universitarios madrileños.

Gracias al convenio que se firmará próximamente, el Ejecutivo autonómico ofrecerá orientación, formación y actividades culturales y deportivas a estudiantes interesados en cursar sus estudios en Madrid, acompañados por sus familias. El objetivo es que puedan conocer de primera mano la ciudad, los campus universitarios y el entorno antes del inicio del curso.

Madrid Campus 365 está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años vinculados al ámbito universitario, incluyendo alumnos y titulados de Bachillerato, Grado y Postgrado, e incluye acciones relacionadas con seis áreas temáticas: Tecnología, datos e IA, Ciberseguridad y privacidad, Audiovisual y streaming, Videojuegos y cultura gamer, Arte urbano y diseño y Sociedad y habilidades.

Durante las ocho semanas de julio y agosto, los participantes tendrán programadas actividades con estancias que comenzarán la tarde del domingo y se prolongarán hasta la mañana del sábado posterior.

El programa ofrecerá dos modalidades: con alojamiento en los propios colegios mayores en régimen de pensión completa, y sin alojamiento, participando únicamente en las propuestas de orientación y formación.

Las plazas se adjudicarán prioritariamente entre los solicitantes de la modalidad con estancia residencial, por estricto orden de solicitud hasta completar el aforo previsto para cada curso semanal.

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