Luz verde a la 2ª fase de la rehabilitación de Prado 30, centrada en el futuro espacio cultural

Archivo - Edificio en la calle de Prado, 30 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la segunda fase de las obras de rehabilitación del edificio de Prado 30, okupado hace años por La Ingobernable y que supondrán la creación de un nuevo centro cultural municipal para el distrito Centro, trabajos que se realizarán en paralelo a las obras en marcha, las de consolidación estructural del edificio.

Son 3,5 millones de euros ejecutados por el área de Obras, ha recordado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa. La primera fase afectaba a todo el edificio y ahora la segunda irá en paralelo ante una superficie construida de 4.000 metros cuadrados.

La hoy aprobada se limita a la parte de espacio cultural, que son aproximadamente 1.600 metros cuadrados, los correspondientes al ala norte, cuya fachada se orienta al paseo del Prado y al chaflán. El resto del edificio será destinado al centro de salud de la Comunidad.