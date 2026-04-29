Luz verde a las Medallas de Madrid 2026 con el 'sí' de PP, PSOE y Vox y abstención de MM por ser "medallas de Almeida"

Archivo - La actriz Gemma Cuervo posa durante el photocall de la 68ª edición de los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, a 24 de abril de 2024, en el Teatre Coliseum, a 24 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).- Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha dado luz verde este miércoles la concesión de las Medallas de Madrid y Medallas de Honor 2026 con los votos a favor de PP, PSOE y Vox y la abstención de Más Madrid, al considerar las distinciones como las "medallas de José Luis Martínez-Almeida".

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido la propuesta al subrayar que estas medallas reconocen a personas e instituciones que contribuyen "de manera decisiva" a que Madrid mantenga "ese estilo de vida que conjuga tradición, modernidad, calidad de vida, actividad económica, cultura, deporte y solidaridad".

Entre los galardonados figuran, en las Medallas de Honor, el científico Mariano Barbacid, el empresario Valentín Díez Morodo y la saga de los Guillén Cuervo, mientras que entre las Medallas de Madrid se incluyen perfiles como la escritora Paloma Sánchez-Garnica, los deportistas Jorge Resurrección 'Koke', Sergio Llull y Elisa Aguilar, así como entidades como APRAMP, Cortefiel, Capas Seseña o la Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo'.

Rivera de la Cruz ha destacado, entre otros, a Antonio Garrigues Walker como "uno de los grandes modernizadores de la abogacía en España y Europa", a Sánchez-Garnica por situar "en primer plano a las mujeres y su lucha por la igualdad", o a APRAMP por su labor "valiosísima en la protección de las mujeres más vulnerables".

Mención especial ha tenido la actriz Gemma Cuervo, fallecida el pasado mes de marzo: "Puedo decir a este Pleno, y lo digo con cierta satisfacción, que pudo saber que se había concedido esta medalla. Así que me gusta pensar que posiblemente la última gran alegría que se llevó Gemma Cuervo se le dio desde el Ayuntamiento de Madrid".

VOX VE "DESVIRTUADA" LA MEDALLA DE HONOR

Desde Vox, el concejal Fernando Martínez Vidal ha cuestionado que la Medalla de Honor haya perdido su carácter excepcional, al recordar que desde su creación en 1957 "solo se concedieron 18 en 64 años", frente a las 15 otorgadas en los últimos cinco años.

"Ese carácter especial y excepcional se ha desvirtuado", ha afirmado, señalando que ahora se concede a perfiles como "periodistas, actores y cantantes" que, a su juicio, encajarían más en otras distinciones. No obstante, ha confirmado el voto favorable de su grupo y ha agradecido la inclusión de Mariano Barbacid, al que ha definido como autor de un "hito histórico en la oncología".

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire ha centrado sus críticas en el procedimiento, al reprochar que el Ayuntamiento anunciara públicamente los premiados antes de solicitar el informe de los cronistas de la Villa.

"¿Le parece serio que primero anuncien y después soliciten el informe?", ha preguntado, defendiendo que aunque estos informes no sean vinculantes "no son irrelevantes" y que forman parte del reglamento de distinciones honoríficas.

"El procedimiento sí importa", ha insistido, al considerar que anunciar previamente los galardones convierte el expediente en "la ratificación de una decisión ya tomada" y "resta valor al reconocimiento". Con todo, ha avanzado el voto favorable "por responsabilidad institucional y por respeto a las personas reconocidas".

MÁS MADRID: "SON LAS MEDALLAS DE ALMEIDA"

Desde Más Madrid, la concejala Pilar Sánchez ha sido más crítica y ha acusado al alcalde de convertir estas distinciones en "las medallas de Almeida".

"Que usted tenga amigos y amigas a las que quiera agasajar no debería tener nada que ver con las medallas de Madrid", ha afirmado la edil, denunciando tanto el procedimiento como la falta de inclusión de propuestas de su grupo.

Sánchez ha criticado además que no se haya aceptado "ni una sola propuesta" de Más Madrid y ha asegurado que eso "ofende a los 300.000 madrileños" que les votaron. También ha cuestionado algunos reconocimientos, especialmente a la tauromaquia.

No obstante, ha reconocido el mérito de algunos galardonados, como Mariano Barbacid o la familia Guillén-Cuervo, y ha avanzado la abstención de su grupo.

ALREDEDOR DE 80 PROPUESTAS

En su turno de cierre, Rivera de la Cruz ha defendido que el proceso se ajusta al reglamento y ha subrayado que lo aprobado es una propuesta que corresponde ratificar al Pleno.

Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento ha recibido alrededor de 80 propuestas y que "no se pueden dar 200 medallas todos los años", al tiempo que ha apelado al respeto hacia los galardonados.

Sobre las críticas al procedimiento, ha insistido en que los informes de los cronistas forman parte del expediente y ha defendido la discreción en las candidaturas no seleccionadas "por respeto a las personas que seguramente mereciendo una medalla este año no la van a tener".