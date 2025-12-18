Luz verde a una nueva Oferta de Empleo Público adicional en la región para 2025 con 6.307 plazas

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde esta semana al Decreto que regula la Oferta de Empleo Público (OEP) adicional para 2025, que incorpora 6.307 nuevas plazas.

Estos puestos, que se añaden a los 10.310 autorizados el pasado mes de abril, tienen como finalidad reforzar la Administración regional, mejorar la calidad de los servicios públicos y reducir la temporalidad, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Según el acuerdo, el 92% de esta OEP es para profesionales de nuevo ingreso, con un total de 5.781 plazas. El 8% restante, un total de 526, son para promoción interna, de las cuales 320 están dirigidas a instituciones sanitarias.

La convocatoria incluye puestos para personal funcionario, estatutario de centros sanitarios y laboral del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Esta oferta complementa a la aprobada en abril, integrada por 10.310 plazas: 6.919 destinadas a reforzar el sector sanitario (67,1% del total), 1.853 puestos para personal funcionario docente de enseñanzas no universitarias (18%), y 1.538 para el resto de las categorías, que incluye personal administrativo y técnico no dedicado a las dos áreas principales.

La OEP se ha tramitado en el seno de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración y ha contado con el voto favorable del Ejecutivo regional y de las organizaciones sindicales que participan en la misma: CCOO, CSIT Unión Profesional, CSIF y UGT. El Decreto se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial regional.