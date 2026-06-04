Luz verde a la remodelación de Alonso Cano, en Chamberí, para ganar 1.200 metros para el peatón y con 120 nuevos árboles

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado el proyecto para la remodelación "en un tramo importante" de la calle Alonso Cano, en el distrito de Chamberí, entre las calles José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde, para ganar 1.200 metros para el peatón y con 120 nuevos árboles, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

El área de Obras se pondrá al frente del proyecto con una inversión de 4,4 millones de euros que se extendería previsiblemente hasta el verano de 2027. "Los peatones van a ganar 1.200 metros cuadrados de superficie peatonal gracias a la reducción del ancho de la calzada. No se reduce en carriles pero sí se reduce el ancho de ese carril para aumentar el espacio peatonal", ha explicado Sanz.

También se incrementarán las zonas ajardinadas en 430 metros cuadrados, además de plantarse 120 nuevos árboles y más de 1.950 arbustos. Se sumará la instalación de más de medio centenar de bancos y la renovación integral de todo el alumbrado con luminarias LED, de alta eficiencia energética.