Luz verde a tres millones para mejorar la respuesta ante incidencias en 866 escaleras mecánicas de Metro de Madrid

Archivo - Una mujer en la escalera mecánica de la estación de metro de Gran Vía el día de su reapertura después de casi tres años fuera de servicio, a 16 de julio de 2021, en Madrid (España). Este viernes la estación de Gran Vía abre tras más de mil días - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido, en su reunión de este miércoles, la adjudicación de un contrato de tres millones de euros y tres años de duración para agilizar la reparación de 866 escaleras mecánicas de Metro ante incidencias complejas, con el objetivo de reducir al máximo el tiempo en el que estas instalaciones permanecen fuera de servicio por averías de gran envergadura.

El mantenimiento habitual de estas infraestructuras ya se realiza con equipos propios de la compañía. Sin embargo, este nuevo contrato permitirá intervenir con mayor rapidez en aquellas incidencias que requieren actuaciones urgentes por su especial complejidad o por la dificultad para obtener determinados repuestos, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Los trabajos abarcarán reparaciones eléctricas y mecánicas, intervenciones en instalaciones y cuartos técnicos, así como servicios específicos como la limpieza integral de peldaños y fosos, todo ello con altos estándares de seguridad y en plazos reducidos.

Actualmente, la red de Metro cuenta con 1.709 de estas escaleras: 928 se mantienen con medios propios, entre ellas las 866 incluidas en este contrato, mientras que las 781 restantes cuentan con mantenimiento externo.

Con esta inversión, el Ejecutivo madrileño quiere reforzar un transporte público "más accesible, fiable y seguro", mejorando la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y que el año pasado registró el récord histórico de usuarios del suburbano con un total de 736.874.012 pasajeros.

MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la adjudicación, por un importe de 12 millones de euros, para el mantenimiento de las aplicaciones informáticas corporativas del suburbano, que incluye la gestión, el soporte técnico, la resolución de incidencias y su evolución.

Este contrato unificará la conservación de hasta 12 herramientas utilizadas por la compañía, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia del servicio, incrementar la productividad y optimizar costes al concentrar todas las tecnologías en un único acuerdo.