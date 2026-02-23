LuzMadrid iluminará 12 espacios de la capital y fijará el epicentro de su tercera edición en el distrito de Arganzuela

LuzMadrid volverá a vestir el paisaje urbano con 15 instalaciones artísticas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional LuzMadrid celebrará su tercera edición del 12 al 14 de marzo con 15 instalaciones artísticas distribuidas en 12 espacios de la capital y fijará su epicentro en el distrito de Arganzuela con propuestas creadas específicamente para el evento.

Así lo ha indicado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, en la Nave Una de Matadero Madrid, durante la presentación de este evento que se celebra de forma bienal en la capital y que en su pasada edición reunió a 80.000 espectadores.

La delegada, que ha estado acompañada por la directora artística del festival, Delia Piccirilli, y el responsable del 'Encuentro LuzMadrid', Ricardo Morcillo, ha explicado que la mayoría de las instalaciones lumínicas se encontrarán en el distrito de Arganzuela, aunque también se ubicarán algunas obras en Retiro, Centro, Chamberí y Carabanchel.

De este modo, la delegada ha invitado tanto a madrileños como a visitantes a "redescubrir" estos paisajes pues según ha señalado la luz y la oscuridad cambian "muchas veces" la fisonomía de estos lugares. "Descubrir de noche espacios que a lo mejor estamos acostumbrados a visitar durante el día, como puede ser en este caso Madrid Río o Beti Jai", ha comentado.

Por su parte, Delia Piccirilli ha hecho hincapié en que LuzMadrid busca poner en valor la "conexión" con el paisaje urbano y los 'site-specific', que son las piezas que se han diseñado específicamente para los espacios que van a ocupar. "Que interactúen y conversen con la ciudad de manera que conectamos arquitectura, patrimonio y arte con el espectador", ha resaltado.

Asimismo, la delegada ha destacado el cambio de fecha de esta actividad del calendario cultural. "Esperemos que el tiempo nos acompañe, porque como casi todo es al aire libre, pues que haga buen tiempo es un aliado indispensable para que vaya bien", ha indicado.

15 OBRAS Y UN ENCUENTRO

En concreto, las obras que se presentan al público en esta edición son 'Redentora', de Gonzalo Borondo, ubicada en la glorieta de San Víctor; 'E.T.E.R.N.A (La Savia del Tiempo)', de Camille Gross y Olivier Magermans, en la fachada de la Casa del Reloj; 'Trànsit', de Cabosanroque y Studio Animal, en la Nave de Terneras; 'Paisajes tendidos', de Luzinterruptus, en la explanada multiusos de Madrid Río y 'Nadar la noche', de Cédric Leborgne, en la presa número 8 de Madrid Río.

También se incluyen 'Blueprint', del Studio Lemercier, en el complejo cultural El Águila; 'Soleil Nuit, Persée', de Sébastien Lefèvre, en el IES Cervantes; 'Firmamento', de Quiet Ensemble, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles; 'Flux', de Collectif Scale, en la plaza de la Villa y 'Deriva Térmica', de Rafael Lozano-Hemmer, en el Frontón Beti Jai.

En la Central de Diseño Matadero Madrid se ubicarán 'Luces Emergentes Synaxcape', de la Universidad UDIT, Campus Internacional de Diseño e Industrias Creativas; 'Luces Emergentes Post.Flora', de la Escuela Superior de Diseño de Madrid; 'Luces Emergentes Luminal', del Istituto Europeo di Design, IED Madrid; 'Luces Emergentes Entreluz', de la Universidad Politécnica de Madrid y 'Cluster', de Playmodes, en la Nave 1.

ENCUENTRO SOBRE EL ESPACIO URBANO

Respecto al encuentro LuzMadrid 'La ciudad iluminada: arte, paisaje y percepción', tendrá lugar el 14 de marzo de 10 a 18 horas, en el Espacio Cultural Serrería Belga. El programa matinal está dirigido especialmente a los amantes del arte, la arquitectura, el diseño, la iluminación y la gestión cultural, y propone un espacio de encuentro entre creadores y agentes del sector.

A mediodía, tendrá lugar una mesa redonda que reunirá a responsables de los principales festivales de arte y diseño de Madrid para debatir sobre el papel de estas iniciativas en la configuración de la ciudad. Participarán representantes de LuzMadrid, Llum BCN, Umbra Light Festival, Madrid Design Festival y Concéntrico. Por la tarde, el programa se orienta a fomentar el interés de niños y jóvenes por el arte lumínico, con dos talleres creativos.

MÁS ACTIVIDADES

La programación de LuzMadrid incluye además otras actividades. En este sentido, 'Passage Through: A ritual', tendrá lugar el 11 de marzo a las 19 horas en Cineteca Madrid; 'Terra', el 14 de marzo a las 20 horas en CentroCentro y 'Homenaje al triángulo de prevención', de Octavi Serra, en la fachada del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En cuanto a los amigos del festival se encuentra Marquella Gallery, el Museo de la Luz de Madrid, Luciolé y Open Studio.

Todas estas actividades son gratuitas, pero necesitan inscripción previa. El plazo para reservar se abrirá el 3 de marzo.

Esta edición de LuzMadrid tiene como colaboradores a CentroCentro, el Círculo de Bellas Artes y Cineteca Madrid, junto a diferentes espacios no institucionales, Amigos del Festival, entre los que figuran Marquesa Gallery. Rocío Asensi Estudio. Luciolé y Museo de la Luz Madrid. El festival cuenta con el patrocinio de la marca de electrodomésticos para el hogar Hisense.