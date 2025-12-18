Madrid acoge a 106 menores no acompañados solicitantes de asilo y pide al Gobierno hacerse cargo tras sentencia del TS

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 106 los menores no acompañados solicitantes de asilo en los centros de la región y ha reclamado al Gobierno de España que se haga cargo de su tutela y protección tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press después de que el Supremo haya dictado la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de requerir al Ejecutivo para que garantice en el plazo de 30 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores no acompañados actualmente a cargo de los servicios de protección de esa autonomía y que quieran asilo.

La Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del requerimiento efectuado el pasado julio al Gobierno central para que adoptara lo solicitado y, además, solicitó la medida cautelar ahora adoptada.

Desde el Gobierno regional han celebrado esta decisión después de que el Gobierno se haya "desentendido" de los menores solicitantes de asilo y tras dos años de "nula política migratoria y de haber impuesto un reparto forzoso de menores no solicitantes de asilo a las comunidades autónomas salvo a Cataluña y País Vasco".

Según sus datos, en los centros de la Comunidad de Madrid hay 106 menores en esta situación: 87 que han solicitado asilo y otros 19 que ya tienen concedida la protección internacional. "A partir de ahora es el Gobierno el que tiene que crear sus propios recursos para hacerse cargo de su tutela y protección", han defendido desde la Consejería que lidera Ana Dávila.