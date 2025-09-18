Madrid acoge una exposición que une el universo Lego y los videojuegos con modelos 3D y piezas históricas en Callao

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición temporal 'LEGO Gaming: The Exhibition' aterriza en el OXO Museo del Videojuego de Madrid (Plaza Callao) a partir del 3 de octubre en la que se podrán disfrutar de modelos 3D de gran escala y piezas históricas que permitirán a los visitantes experimentar la cultura del videojuego en formato LEGO.

Una fusión de dos universos como son el gaming y las construcciones LEGO en una muestra inédita hasta ahora en España en la que se conecta el juego físico con el digital, ha informado la organización.

En ella se podrá disfrutar de dioramas temáticos, modelos 3D de gran escala, piezas históricas llegadas desde Dinamarca, lanzamientos recientes y construcciones físicas.

Así, la muestra ofrece un recorrido que abarca desde la historia del Grupo LEGO, con materiales audiovisuales y piezas físicas, pasando por su incursión en el mundo de los videojuegos, hasta llegar a las franquicias más populares del sector.

Entre alguno de los elementos con lo que se puede interactuar durante la visita destacan lanzamientos de videojuegos recientes como LEGO Party y LEGO Voyagers, videojuegos que refuerzan el vínculo entre creatividad digital y construcción física, u otros con más recorrido como LEGO Fortnite o LEGO Star Wars: La Saga Skywalker.

Además, serán expuestas varias piezas históricas llegadas desde Billund (Dinamarca) como el Pato de Madera (1958), el Tren LEGO (1966) o algunos de los primeros videojuegos LEGO como LEGO Island o LEGO Creator.

La muestra pretende ser un punto de encuentro intergeneracional, uniendo a niños, familias y adultos que crecieron con ladrillos LEGO y los videojuegos.