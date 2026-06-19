Madrid activa el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas ante la previsión de 36ºC este viernes

Archivo - Dos personas se protegen del sol con una sombrilla, a 12 de agosto en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha activado este viernes el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas (CalorMad) en su fase de Alerta y Seguimiento en vista de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que apunta a máximas de 36ºC en la capital, que irán en aumento a lo largo del fin de semana.

Esta medida llega después de que Salud Pública de la Comunidad de Madrid haya activado el aviso por ola de calor y en vista del aviso amarillo anunciado por Aemet para este viernes por altas temperaturas y también posibles tormentas en la capital, ha informado Emergencias Madrid en sus redes sociales.

Así, Madrid Salud ha emitido una serie de recomendaciones a la ciudadanía que van desde refrescarse a menuda, hasta buscar atención sanitaria en caso de necesidad, pasando por mantener la casa fresca, utilizar protección ante el sol, vestir ropa clara, mantenerse hidratado, limitar la actividad en oras de sol y extremar precauciones con personas de riesgo.