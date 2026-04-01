Madrid acusa al delegado de "buscar" la polémica con la visita del Papa y necesitar al Ayuntamiento para tener "el foco"

Archivo - La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha cargado contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "buscar" polémica, en este caso sobre la visita del Papa a la capital, y ha lamentado que necesite el "enfrentamiento" con el Ayuntamiento y la Comunidad para tener "el foco" porque si no "no sale en ningún sitio".

Sanz se ha manifestado en estos términos ante los medios de comunicación durante un acto en la céntrica Puerta del Sol para conocer el dispositivo de seguridad para la Semana Santa, desde donde ha lamentado que el comunicado de la Delegación del Gobierno tras la reunión del martes para abordar la visita del Papa aproveche para arremeter contra Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

"Una polémica más que busca el delegado del Gobierno. Parece que si no tiene el foco del enfrentamiento con la Comunidad de Madrid o con el Ayuntamiento de Madrid no sale en ningún sitio, no se le hace mucho caso y por tanto tiene que buscar permanentemente polémicas", ha manifestado Sanz, que por su parte aboga por centrar esfuerzos en que la visita del Papa León XIV sea "un absoluto éxito".

En este sentido, ha recordado que la visita de la víspera en Delegación del Gobierno fue "cordial", si bien reconoce que le "sorprende" que ahora Martín "vuelva a arremeter" contra las instituciones madrileñas. "Se descalifica por si mismo, nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de polémica", ha remachado la vicealcaldesa.

Más allá de esto, Sanz ha señalado que en el futuro habrá nuevas reuniones, aunque ha mostrado más interés por aquellas de carácter técnico y ha mostrado su rechazo a aquellas de nivel político que, a su entender, sirven "exclusivamente para obtener fotos". Pese a todo, ha mostrado su convicción de que la visita del Pontífice se desarrollará "con plena normalidad" y será un "éxito".

La Delegación del Gobierno acogió el martes una reunión con representantes de la institución, así como de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para perfilar el dispositivo de seguridad entorno a la visita de León XIV a la capital a comienzos de junio. Al término de la cita Martín lanzó un comunicado en el que recordó la falta de colaboración previa del Gobierno local y autonómico.