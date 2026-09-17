Madrid afea a la alcaldesa de Getafe sus "quejas recurrentes" por Shakira: "Cuando los conciertos son allí, no se queja"

(Foto de ARCHIVO) La cantante Shakira a su lllegada a Madrid, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afeado este jueves a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, sus "quejas recurrentes" ante los problemas de ruido y movilidad que, según el Consistorio getafense, provocarán los doce conciertos de Shakira en el recinto Iberdrola Music de Villaverde.

"La alcaldesa de Getafe se queja cuando los conciertos son en Madrid, pero cuando se celebran en Getafe, con el mismo ruido o más, entonces no se queja y no le parece adecuado plantear esas quejas", ha lanzado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La vicealcaldesa ha respondido así después de que el Ayuntamiento de Getafe alertase de "nuevos problemas" de movilidad y ruido durante los cuatro próximos fines de semana por los conciertos de la artista colombiana.

Shakira ofrecerá doce espectáculos en el recinto situado en Villaverde entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, dentro de su residencia europea de la gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Getafe ha criticado que sus peticiones han sido "desoídas" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por el Ayuntamiento de Madrid, a los que acusa de volver a "imponer medidas" que perjudicarán a los vecinos ante estos conciertos.

Sanz, por su parte, ha destacado la importancia de que Shakira haya elegido Madrid para esta serie de conciertos y ha apuntado que la cita atraerá a personas procedentes de distintos puntos de España, Europa y el resto del mundo.

"Creemos que es algo importante que Shakira haya decidido fijar esa residencia en Madrid durante doce días y que vayan a venir muchas personas de cualquier parte del mundo y de Europa a disfrutar de nuestra ciudad", ha defendido.

A su juicio, los conciertos constituyen una iniciativa "positiva" tanto por la actividad económica y el empleo que generan como por la proyección que ofrecen a la capital, al situarla "a la vanguardia mundial como potencia cultural, deportiva y de este tipo de eventos".

"Estamos absolutamente convencidos de que va a ser un éxito y de que va a seguir generando actividad económica y riqueza para nuestra ciudad", ha concluido.