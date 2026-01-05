Madrid amanece cubierta de un ligero manto de nieve pero sin incidentes reseñables

Un camión del Ayuntamiento de Madrid desplegando sal por las calles de la capital - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La capital ha amanecido este lunes con un ligero manto de nieve, coindiciendo con la celebración esta tarde de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, pero sin registrarse incidentes reseñables.

Según ha informado Emergencias Madrid, el dispositivo preventivo ante la nevada prevista en la ciudad de Madrid esta madrugada ha estado funcionando toda la noche.

Hacia las 4 de la madrugada ha comenzado a nevar en todos los distritos sin que se hayan producido incidencias en el tráfico. Desde las 20 horas del día 4 han estado trabajando 154 máquinas esparciendo sal en vías principales y puntos estratégicos como acceso a hospitales y túneles. Se han esparcido más de 800 m3 de sal y salmuera.

El CECOPAL ha estado reunido en el CISEM a través de un grupo de seguimiento que durante toda la noche ha recibido información de todos los servicios en tiempo real y tomado decisiones al respecto. La situación en la ciudad es de normalidad, el tráfico no se ha visto afectado y no se han producido otros incidentes relacionados con la nevada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplió ayer el aviso amarillo por nieve desde la medianoche hasta las 10 horas, mientras que el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en nivel 0 y recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos.

En la Sierra se mantiene activa la alerta y se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros, temperaturas en descenso, heladas generalizadas y viento del norte, en una jornada marcada por el frío y la vigilancia meteorológica.