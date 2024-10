Madrid arranca la nueva temporada teatral con una cartelera que cuenta con 300 espectáculos y 13 musicales

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada teatral 2024/2025 de Madrid contará con una amplia cartelera con 300 espectáculos y 13 musicales, una oferta que posiciona a la ciudad como capital de la cultura, el ocio y el entretenimiento

Así lo ha presentado este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid (APTEM), Jesús Cimarro.

Desde el Ayuntamiento han destacado "la gran variedad y calidad de las puestas en escena que se ofrecen en la ciudad de Madrid", lo que se ha convertido en "uno de los principales activos turísticos del destino". Según datos de APTEM, el año pasado los teatros madrileños reunieron un total de 3,5 millones de espectadores.

Para impulsar la difusión de la oferta teatral y de musicales de la capital, el Ayuntamiento patrocina la campaña de comunicación 'Ven al teatro, vive Madrid', ideada por la Asociación de Productores y Teatros de Madrid (APTEM) y que estará activa durante todo el mes de octubre en televisión, radio, prensa, medios digitales, redes sociales, soportes de publicidad exterior y otras entidades colaboradoras.

Con esta acción promocional, que descubre la agenda madrileña de teatro clásico y musical, se pretende incentivar la asistencia a los teatros de la capital y promover las artes escénicas como una experiencia que brinda momentos únicos. La campaña, que va dirigida tanto a habituales del teatro como a familias y jóvenes, da a conocer las novedades y espectáculos de esta temporada y tendrá visibilidad en las ciudades de Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, además de en la Comunidad de Madrid.

EL 'BROADWAY MADRILEÑO

El teatro musical ha situado a la capital como un destino de referencia para el disfrute de este género en idioma español tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus propuestas, tienen cabida destacadas producciones, algunas de ellas concentradas en la Gran Vía, el 'Broadway madrileño'.

Los títulos disponibles durante esta temporada serán 'El Rey León' (Teatro Lope de Vega), 'Aladdín' (Teatro Coliseum), 'Mamma Mía!' (Teatro Rialto), 'The Book Of Mormon' (Teatro Calderón), 'Grease' (Teatro Apolo), 'Los Chicos del Coro' (Teatro La Latina), 'Los tacones de papá' (Teatro Lara), 'Malinche' (IFEMA MADRID), 'El fantasma de la ópera' (UMusic Hotel Teatro Albéniz), 'Los pilares de la tierra' (Teatro EDP Gran Vía), 'We Will Rock You' (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío), 'Hansel y Gretel' (Teatro Sanpol) y 'Come From Away' (Teatro Marquina).