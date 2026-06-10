Madrid aumenta un 4,6% sus ingresos hoteleros hasta abril gracias al tirón del turismo internacional, según Exceltur

Archivo - Una persona con maletas en la estación de Atocha-Almudena Grandes, a 11 de agosto de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha registrado un ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de 119,3 euros entre enero y abril de 2026, lo que supone un crecimiento interanual del 4,6%, gracias principalmente al tirón del turismo internacional, que creció un 5,7%.

Así se desprende del nuevo barómetro de rentabilidad y empleo para los 102 principales destinos turísticos españoles, elaborado por Exceltur, que apunta que la capital "normaliza" sus ritmos de crecimiento tras el fuerte dinamismo de los últimos años, aunque se mantiene en niveles elevados de rentabilidad hotelera.

En el ranking de destinos urbanos, Madrid se sitúa solo por detrás de Barcelona, que alcanzó un RevPAR de 130,6 euros, y por delante de Sevilla (113,9 euros), Málaga (102,7 euros), Las Palmas de Gran Canaria (95,6 euros) y Valencia (84,6 euros).

Según señala Exceltur, el avance de Madrid se apoya principalmente en el aumento del visitante extranjero, que creció un 5,7% en el primer cuatrimestre. Por el contrario, la demanda nacional descendió un 4,8%, condicionada, según el informe, por los problemas en la conectividad ferroviaria desde el mes de enero, que afectaron a parte de los flujos domésticos hacia la capital.

DATOS NACIONALES

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en España cerraron el primer cuatrimestre con un incremento del 4% frente al mismo periodo del año anterior, favorecido por el alza del 3,8% en la tarifa media diaria (+3,8%) y pese al plano avance de la ocupación (+0,2%), en un inicio de año marcado por una menor fortaleza de la demanda, el mal tiempo y los problemas de conectividad ferroviaria a nivel nacional, además del conflicto en Oriente Próximo en el plano internacional.

Por disposición geográfica, los destinos urbanos alcanzaron un mayor dinamismo en los ingresos, casi del +6%, mientras que los vacacionales tuvieron un comportamiento plano (+0,1%), lastrados especialmente por los factores ya mencionados arriba.

No obstante, el estudio señala que el estado de las reservas para los próximos meses, vinculado al impulso asociado a las rentas de seguridad frente al conflicto de Oriente apunta a una dinamización de las ventas en estos lugares de costa.

Por otro lado, el inicio de 2026 estuvo marcado por dos dinámicas diferentes, empezando con unos primeros meses de enero y febrero con menor dinamismo de la demanda (+2,1% en pernoctaciones) por el peor desempeño de los españoles (+0,0%), en un contexto de malas condiciones climatológicas y los problemas del transporte ferroviario, mientras aguantó la extranjera (+3,3%).

Ya en marzo y abril, los españoles (+2,9%) como los extranjeros (+2,5%) crecieron por el efecto de la guerra, que favoreció los viajes de los españoles por España durante la Semana Santa y permite una reactivación de la demanda internacional.

Sobre las métricas hoteleras, la mejora del 3,8% en las tarifas refleja el posicionamiento en productos de mayor valor añadido, resaltando que las plazas en los hoteles de mayor categoría (5 estrellas) se incrementan un 4,5% y los de 4, un +2,8%, lo que supone 18.800 plazas más en comparación al arranque de 2025.

FUERTE DESEMPEÑO DE LOS DESTINOS URBANOS

Detrás del fuerte desempeño en los destinos urbanos durante el primer cuatrimestre se encuentra el ajuste de la oferta de viviendas turísticas por la entrada de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que ha servido para reducir la oferta, principalmente ilegal, y el efecto neto positivo sobre la demanda turística del conflicto de Oriente Medio, reflejado en un mayor turismo internacional (+4%) derivado de las rentas de seguridad de los destinos españoles.

En consecuencia, Alicante (+16,8%) y Valencia (+13,6%) destacaron como los destinos con mayor aumento de ingresos en este segmento, dejando atrás los efectos de la Dana. Además, el avance de la conectividad aéreo mejoró los resultados en Sevilla (+12,2%) y Málaga (+11,1%), apoyados también en su sólida oferta cultural y su creciente atractivo internacional.

Por otro lado, los problemas de la red ferroviaria por el accidente de Adamuz impactaron negativamente en Córdoba y de manera menos intensa en Granada, que se anotaron un decrecimiento del -5,3% y del -1,4%, respectivamente.

Con respecto a Barcelona y Madrid, la ciudad condal recuperó el dinamismo y mantuvo su condición de destino con el RevPAR más alto de España en estos meses de invierno y primavera (130,6 euros), mientras que Madrid normalizó su crecimiento hasta el +4,6%, con unos ingresos de 119,3 euros por habitación.

Asimismo, Exceltur apunta al notable dinamismo de la zona de interior, destacando el alza de ingresos en las capitales manchegas, con fuertes subidas en Albacete (+23,6%), Ciudad Real (+21,4%) y Toledo (+10,7%).

En cuanto al norte peninsular, el buen comportamiento se extendió a A Coruña (+22,7%) y Santander (+10,2%), con mayor moderación en San Sebastián (+5,6%) y Bilbao (+2,7%).