Madrid celebra el 75º aniversario de la anexión de los municipios de Fuencarral y El Pardo a la villa

Archivo - Palacio Real de El Pardo. Imagen de archivo . - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este viernes un acto en el parque de la Mar Océana para conmemorar el 75º aniversario de la anexión de los municipios de El Pardo y de Fuencarral a la capital, el 27 de marzo y el 20 de octubre de 1951, respectivamente.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, entre otras autoridades, han asistido a la celebración de la adhesión de estas localidades, que actualmente conforman el distrito más extenso de Madrid.

Fuencarral-El Pardo cuenta con ocho barrios (El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Barrio del Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra y El Goloso) y supone, según ha explicado el alcalde, el 40% de la extensión total de la capital.

La incorporación de estos ámbitos a la villa de Madrid formó parte del proceso por el que la ciudad, entre 1940 y 1951, incorporó otros 12 municipios limítrofes: Aravaca; Barajas; Canillas; Canillejas; Carabanchel Alto y Bajo; Chamartín de la Rosa; Fuencarral; Hortaleza; El Pardo; Vallecas y Vicálvaro.

"Son dos municipios que estuvieron siglos siendo vecinos bien avenidos de Madrid, pero que hace 75 años decidieron emprender un proyecto de la mano, un proyecto común, que nos ha enriquecido a ambas partes", ha manifestado Páramo.

Por su parte, el alcalde ha destacado el monte de El Pardo, al que ha calificado como el "pulmón verde" de la ciudad de Madrid, y ha puesto en valor la "larguísima" historia e identidad de ambos entornos, cuya anexión supuso "un privilegio" para la capital.

RECONOCIMIENTOS A VECINOS

Durante el acto ha tenido lugar la entrega de reconocimientos a algunos de los vecinos más representativos e ilustres tanto de Fuencarral como de El Pardo, por su labor y su aportación a la historia de ambos ámbitos, que los han podido recibir de manos de Martínez-Almeida.

Por parte de Fuencarral, se han entregado premios a la directora del Colegio Sagrado Corazón, Rosa Nieves, a Pedro Guiñales, dueño del restaurante Casa Pedro, local de más de tres siglos de historia, y a la encargada de la centenaria Farmacia de Palacio, Ángela Casero.

En el caso de El Pardo, han sido reconocidas la vecina desde hace más de 90 años y "depositaria de la memoria colectiva" del barrio, Carmen Galo, la "referente" del comercio local, Carmina Curiel, y la enfermera foncarralera María Paz Mondéjar.

Asimismo, se han presentado dos libros encargados por la Junta Municipal del distrito para la conmemoración de la anexión. En primer lugar, 'Fuencarral y las fuencarraleras. Un pueblo en la literatura madrileña', del historiador Antonio Checa Sainz, que repasa y reivindica la memoria de la localidad.

Por otro lado, los investigadores y miembros de la Asociación de Amigos de la Historia de El Pardo Julián Félix Ruiz González y Javier Fernández Fernández han presentado una obra que recoge la historia de este entorno, poniendo especial énfasis en el legado de sus habitantes.