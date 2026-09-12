Madrid celebra el regreso de la F1 con Sainz y Alonso como favoritos de la grada: "Tenerlo en casa es increíble"

Cientos de aficionados a las puertas de Madring durante el Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1. - EUROPA PRESS

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de aficionados se han aglomerado este sábado en los alrededores del circuito Madring para dar la bienvenida a la Fórmula 1 (F1) tras 45 años desde la última vez que la competición pisara la capital, en una segunda jornada del Gran Premio de España donde los nombres de Fernando Alonso y del madrileño Carlos Sainz son los más coreados por los fans: "Tenerlo en tu propia casa es increíble", ha señalado uno de ellos.

El trazado semiurbano recogerá el testigo del emblemático circuito del Jarama más de cuatro décadas después habiendo hecho un 'sold out', con la previsión de reunir hasta 345.000 asistentes. Una gran parte de ellos se han acercado ya este sábado al recién estrenado Madring, donde podrán presenciar la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación de la F1, así como las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.

En las inmediaciones de los accesos a la estación de Metro de Feria de Madrid circula desde tempranas horas de la mañana una gran marea de aficionados que visten gorras, camisetas y banderas de los diferentes equipos de la parrilla, entre los que destacan sobre todo el rojo de Ferrari y el verde de Aston Martin, escudería para la que pilota actualmente Alonso.

Es el caso de David y de su hijo Jaime, que han viajado desde Trujillo (Cáceres) para vivir en primera persona la experiencia. "Hemos estado en algunos entrenamientos, como los que se hacían en Jerez y en Valencia, pero estar en un Gran Premio es una pasada. Es una pasada cómo suena desde fuera, y eso que todavía no hemos entrado", ha manifestado David en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, algunos curiosos sin entrada se acercan a las vallas de acceso para mirar por una rendija a los monoplazas en acción. Es el caso de Hugo y Alonso, dos jóvenes madrileños que, ingeniosamente, han colocado unas escaleras para asomar la vista por encima del vallado y disfrutar del rugido de los motores. "Aunque estemos escuchando a los Fórmula 3, te siguen poniendo los pelos de punta, y eso que estamos un poco lejos", han afirmado.

LA CAPITAL, PREPARADA PARA LA CITA

Muchos de los asistentes al evento han aplaudido la acogida de la ciudad de Madrid ante un acontecimiento de la talla de un Gran Premio de la Fórmula 1, destacando especialmente el funcionamiento del transporte público. Turney y Luca, padre e hijo australianos que han acudido a otras carreras urbanas, como la de Singapur, han valorado la "facilidad" con la que han conseguido llegar hasta el circuito.

"He estado aquí antes y me encanta Madrid. La comida, la hospitalidad, todo el mundo es amable. La ciudad está acogiendo muy bien el Gran Premio, ha sido bastante fácil llegar aquí y está todo bien organizado. También es una carrera urbana, pero al estar a las afueras de la ciudad es más fácil llegar", han comentado.

Por su parte, Emilia y Vicente, venezolanos pero afincados en la capital desde hace varios años, han apuntado que Madrid "tiene bastantes facilidades para el turismo", por lo que "perfectamente podría albergar este evento por muchos años". "La cantidad de gente que se espera que venga, que son más de 300.000 personas, realmente no la notas", ha añadido Emilia.

SAINZ SENTIRÁ EL CALOR DE SU GENTE

Si alguien sentirá el estreno del Gran Premio de España en la capital será Carlos Sainz. El piloto madrileño de Williams estará arropado por la gran cantidad de aficionados procedentes de todas partes de la Comunidad que confían en que pueda realizar una buena actuación en la carrera del domingo a pesar de las dificultades que sufre su monoplaza.

Otros, más escépticos, como Jesús, creen que la motivación de correr 'en casa' no es suficiente, ya que "si no hay coche, poco se puede hacer". Sin embargo, algunos tan optimistas como Iker han hecho incluso promesas en caso de que el madrileño se hiciera con la victoria: "Si gana me meto en el circuito sin camiseta a correr", ha bromeado.

Sea cual sea el resultado, los semáforos de la décimosexta cita de la temporada de Fórmula 1 ya se han apagado en el circuito de Madring, que acoge por primera vez el Gran Premio de España, al que aficionados de la Comunidad de Madrid, de otras partes del país y de diferentes países del mundo han acogido, por el momento, con los brazos abiertos.