Madrid se centra en digitalización y antifraude en el padrón ante un mercado ilegal que pide hasta 300 euros por citas

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid trabaja en la digitalización, en el refuerzo de medios personales y tecnológicos y en la lucha contra el fraude en el padrón municipal, ha destacado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, después de que la socialista Enma López haya comparado lo que ocurre en la ciudad con el cine porque está siendo una auténtica "misión imposible" conseguir cita para algunas personas en un "mercado ilegal" que está pidiendo entre "50 y 300 euros" por distintos trámites.

Hidalgo ha asegurado en la comisión del ramo que desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, desde 2019, se está "trabajando en un ambicioso plan de modernización, una respuesta que no ha sido suficiente para la portavoz socialista del área, que ha resumido la situación en una auténtica "misión imposible, una odisea para conseguir una cita con la que empadronarse en Madrid" siendo como es "un trámite obligatorio, gratuito y la puerta de acceso a muchos de los derechos de la ciudadanía".

Se trata, de fondo, de servicios esenciales como los sanitarios, la escolarización, los servicios sociales. La respuesta ha sido un "mercado ilegal, con páginas de Facebook, de Wallapop que venden citas entre 50 y 300 euros al grito de proceso confiable y eficaz, sin pago por adelantado, algo vergonzante".

López no ha obviado que es "un proceso que se aprovecha de los más vulnerables, de quienes más lo necesitan, de quienes no pueden esperar para recibir una ayuda, de quienes no pueden esperar para escolarizar a sus hijos, de personas extranjeras que necesitan demostrar el arraigo".

"Les hablo de casos de 100 euros más para poder empadronarse, como si la crisis de la vivienda no fuera suficientemente fuerte. Les hablo de viviendas donde constan más de 70 personas empadronadas. Y a ustedes, que se hartan de decir que Madrid está de moda, yo les respondo que ojalá porque lo que veo es un Madrid que cada vez es más difícil. Y es difícil hasta empadronarse", ha lamentado Enma López.

Para la socialista, la "prueba del algodón" del plan de modernización apuntado por Hidalgo es el presupuesto de 2026, donde la partida de gestión técnica del padrón "baja 3.265 euros, es decir, el 0,1%, una extraña forma de solucionarlo". El PSOE propone ampliar la dotación de personas en las oficinas de atención a la ciudadanía para frenar todo espacio en el que hoy operan las mafias.

Engracia Hidalgo ha comenzado su intervención apuntando que "podría contestar con las citas de la Seguridad Social" pero ha preferido poner en valor el trabajo de la subdirección encargada de la elaboración y gestión del padrón que viene haciendo desde 2019.

EMITIDOS HASTA 2,3 MILLONES DE CERTIFICADOS

"Se está trabajando en digitalización integral de los procedimientos del padrón, en la optimización de los procesos, en medidas antifraude y en el refuerzo de medios personales y tecnológicos. Los resultados son ya visibles en el ámbito digital: fuimos el primer Ayuntamiento en aprobar una actuación administrativa automatizada", ha defendido la delegada.

Así, sólo en 2025 se han emitido 2,3 millones de certificados superando por primera vez el millón con firma digital a través de la sede municipal. También se ha puesto en marcha la plataforma de intermediación de datos, evitando que los ciudadanos aporten documentación en miles de trámites. Supone además que todas las administraciones pueden conectarse al padrón del Ayuntamiento de Madrid.

Desde 2022 se han realizado 1,9 millones de consultas por esta vía. "Y estamos cumpliendo la implantación de la tramitación electrónica completa de todos los procedimientos padronales y en 2026 incorporaremos los dos trámites que faltan, la modificación del cambio de domicilio y las altas por nacimiento", ha avanzado.

Además en 2025 se han presentado más de 18.000 solicitudes electrónicas y tramitado 32.000 renovaciones. "Cada trámite online libera tiempo y esto va a incidir en que la gente que quiera tener una atención presencial la tenga y más fácilmente", ha remarcado la titular de Hacienda.

VERIFICACIÓN ANTIFRAUDE "MÁS ESTRICTA"

En cuanto al control antifraude, Hidalgo ha indicado que se va a hacer "una verificación documental más estricta, controles cruzados para detectar duplicidades, integración con bases externas como el INE y el Catastro y limitación de empadronamientos masivos en viviendas".

Para esto se necesita "la colaboración con la Administración, con la Policía Nacional y con la Policía Municipal, que es permanente". Y mientras el Ayuntamiento trabaja "en mayores herramientas tecnológicas, en formación y en mayor dotación de personal". "Estamos construyendo un modelo eficiente de padrón y espero que sea una realidad en los próximos años", se ha despedido la delegada.