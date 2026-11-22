Imagen de un gato grabado en piedra realizado por el taller municipal de cantería de Madrid. - TAMARA QUIROGA

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Quienes pasean por las calles de Madrid pueden encontrarse con pequeños grabados en piedra que, a primera vista, pasan desapercibidos entre las prisas y el ajetreo de la capital. Escondidas en las losas del suelo, los bancos y los bajos de la ciudad, estas marcas de cantería guardan pequeños guiños a la historia madrileña, muchos de ellos protagonizados por gatos.

En total, hay cerca de un centenar de estas marcas repartidas por la capital, aunque encontrarlas requiere detenerse y prestar atención a los detalles. Entre ellas hay botones, flechas, antiguos balones de fútbol y animales de todo tipo, desde mirlos y perros hasta galápagos. Pero, entre toda esta fauna grabada en piedra, hay un claro protagonista: el gato.

"Hay una auténtica fauna, pero es cierto que el que más predomina es el gato", explica a Europa Press el arquitecto del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Sanz, uno de los impulsores de esta iniciativa, que comenzó hace más de una década.

"Todo esto empezó hace ya muchos años (...) Estamos hablando de 2013 o por ahí", recuerda Sanz. La primera de estas marcas surgió durante unas obras en la plaza de Isabel II, en Ópera, aunque entonces el objetivo no era esconder figuras por las calles, sino habilitar pequeños bebederos para los animales.

"Se nos ocurrió la idea de excavar en las losas unas pequeñas profundizaciones para que se acumulara agua y los pájaros se acercaran a beber", relata el arquitecto. Junto a aquel "pequeño rehundimiento del suelo" se dibujó un mirlo y, posteriormente, se haría lo mismo para los perros, con su correspondiente retrato.

Desde entonces, los grabados se han extendido por distintos puntos de Madrid, con diseños que guardan relación con el lugar en el que se encuentran. Entre los más curiosos está el "gato faraónico" del Templo de Debod o el cachorro que aparece en los alrededores del Congreso de los Diputados, con una pata apoyada sobre una bola. "Es como el león de las Cortes, como diciendo, yo también seré así, ¿no? Es un gato un poco el Rey León", bromea Sanz.

La lista es mucho más larga. En el entorno del Teatro María Guerrero, los gatos aparecen junto a unas máscaras que representan el drama y la comedia; frente al Real Jardín Botánico, acompañados de una dalia; y en Usera, con guiños a la cultura asiática.

También los hay bebiendo de un botellín de cerveza Mahou, reflejándose en el trofeo de la Champions League o rodeados de conchas, caracolas y peces, en la zona que antiguamente se conocía como la Carretera de la Playa. Una colección de figuras que ha ido formando, poco a poco, una particular colonia gatuna grabada en piedra.

¿POR QUÉ GATOS?

La presencia de tantos felinos entre estas marcas de cantería no es casual y tiene su explicación en el popular apodo de los madrileños. "Madrid tiene un símbolo más o menos oficial", explica Sanz en referencia al monumento de la Puerta del Sol, pero "históricamente, se suele llamar gatos a los madrileños".

Según explica a Europa Press la divulgadora cultural Tamara Quiroga, la denominación de 'gato' se reserva tradicionalmente a quienes tienen "tres generaciones de madrileños" en su familia. Ella misma cumple este requisito y asegura, entre bromas, que se encuentra "en peligro de extinción".

Cuenta Quiroga que el nombre viene de una leyenda del periodo de la Reconquista, en el siglo XI, cuando un soldado del Rey Alfonso VI, "que era muy hábil", trepaba por la muralla de lo que entonces era 'Mayrit', de tal manera que parecía un gato.

EL TALLER DE CANTERÍA

Detrás de estas pequeñas figuras está el taller de cantería municipal, que aprovecha los trabajos de remodelación de las calles para reutilizar materiales y dar forma a los grabados.

En concreto, se utiliza el "material que se desmonta de calles, bordillos, losas y adoquines" para ir creando "este juego de marcas dispersas por la ciudad", detalla Sanz.

Al tratarse de una iniciativa del propio taller, no existe un número fijo de figuras que deban realizarse. Su diseño depende de la imaginación de los trabajadores del servicio de apoyo de la Dirección General de Obras y de las actuaciones que se llevan a cabo en la capital.

"El primer paso es, lógicamente, pensar qué se va a hacer, encontrar el motivo, y entonces dibujamos el gato en papel", explica el arquitecto.

Una vez preparado el diseño, "ese papel se manda a una empresa que está en la Sierra" donde, a partir de un vinilo como plantilla, se emplean "chorros de arena a presión con los que se va horadando la piedra". Una vez trazados, solo queda ubicarlos.

UNA BÚSQUEDA DE GATOS COMO JUEGO

En su conversación con esta agencia de noticias, Sanz se rehúsa a desvelar todos los gatos que hay en la capital porque lo interesante es precisamente que los madrileños puedan ir descubriéndolas a medida que recorren la ciudad, "que es lo suyo".

El arquitecto reconoce que algunas están bastante escondidas, aunque asegura que no pasan completamente inadvertidas. "La prueba está en que la gente los encuentra", señala.

Una de esas personas es Tamara Quiroga, que sale a la caza de estas figuras y las da a conocer a través de su perfil de Instagram (@madridmadridmadrid_). Hasta el momento ha encontrado "13 o 14", pero reconoce que localizarlos requiere paciencia y atención. "Están camuflados" y "no tienen color", explica, sino que son "solo el relieve", de manera que se puede "pasar mil veces por delante" sin darse cuenta de que están ahí.

La divulgadora comparte el pensamiento de Sanz de que la gracia es interpretarlo "como un juego" que sirve para crear "una conexión con la historia". "En Madrid no se puede poner una estatua por cada cosa que haya pasado", y estos gatos de cantería son "una marca discreta" que "se integra en el mobiliario del día a día de Madrid", dejando así "una huella del pasado que actualmente perdura".