Archivo - Estanque de El Retiro, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrid Cocktail Week celebrará una nueva edición del 25 de septiembre al 4 de octubre con más de 50 coctelerías y una programación cargada de experiencias, maridajes, actividades y encuentros para descubrir las últimas tendencias de la coctelería y la mixología contemporánea.

Durante diez días, el festival reunirá a coctelerías referentes por "la calidad de su propuesta y la experiencia que ofrecen al cliente", ha indicado Neodrinks en un comunicado.

La cita volverá a convertir la capital "en punto de encuentro para profesionales y aficionados", con la participación de algunas de las coctelerías "más destacadas de Madrid" y bartenders nacionales e internacionales, que compartirán con el público nuevas técnicas, ingredientes y "conceptos que están marcando la evolución del sector".

En los últimos años, la coctelería ha experimentado "un importante auge en España" y, especialmente, en Madrid, con la apertura de nuevos espacios de referencia y la consolidación de la ciudad como "uno de los principales polos de innovación de la mixología en Europa". A este crecimiento se suman tendencias como el movimiento No-Low Alcohol, que refleja "una nueva forma de entender el ocio y la coctelería".

"Los jóvenes quieren cuidarse, pero también disfrutar. Buscan cócteles que tengan el mismo nivel de creatividad, complejidad y estética que la coctelería tradicional, aunque no incorporen alcohol", ha explicado el director de Madrid Cocktail Week, César Ramírez.

Organizada por Neodrinks, Madrid Cocktail Week celebrará en 2026 una nueva edición con el objetivo de seguir consolidando a Madrid como "uno de los grandes referentes de la coctelería en Europa". La programación completa y las actividades de esta edición se darán a conocer en las próximas semanas.