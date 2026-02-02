Madrid da la bienvenida al Carnaval 2026 con un cartel inspirado en los bailes de máscaras de los años 20

Cartel Carnaval 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las calles de la ciudad de Madrid lucirán desde este lunes el cartel promocional del Carnaval 2026, diseñado por la ilustradora madrileña Carmen García Huerta con una composición art déco inspirada en los bailes de máscaras de los años 20.

Asimismo, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, la ilustradora ha querido hacer un homenaje a la década de los 70 con la tipografía de la revista Avant Garde, "icono de vanguardia y diseño que tanto significó a finales de los 60 y principios de los 70 tanto en el ámbito artístico como en el sociológico". Además, en el baile de máscaras está incluido el gato madrileño.

Carmen García Huerta ha sido seleccionada como una de las 100 mejores ilustradoras internacionales en la prestigiosa publicación The Illustrator, de TASCHEN, en la edición de 2019 y en la de 2014. Entre sus clientes, se encuentran importantes marcas como Yves Saint Laurent, Lancôme, Louis Vuitton, Joyerías Suárez, Cinco Jotas, La Cartuja de Sevilla, Cervezas Alhambra o El Corte Inglés.

Del 14 al 18 de febrero, la ciudad conmemorará la celebración de don Carnal con el tradicional desfile y diversas actividades y actuaciones organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, que tendrán su epicentro en Madrid Río y Matadero Madrid.