Madrid dedica en Moncloa-Aravaca una calle a Bernardo Bonezzi, el "Mozart de la movida madrileña" - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado este viernes la calle Bernardo Bonezzi, artista y compositor conocido como el 2Mozart de la movida madrileña", en el distrito de Moncloa-Aravaca, entre la calle de Ofelia Nieto y la avenida del Santo Ángel de la Guarda.

Al acto, en el que se ha descubierto la placa con el nuevo nombre del vial, han asistido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal del distrito, Borja Fanjul, así como familiares y amigos del músico.

Bonezzi, fallecido en 2012, fue una figura destacada del movimiento artístico y cultural de los años 80 en Madrid que destacó por sus composiciones y bandas sonoras, como la sintonía de la serie 'Farmacia de guardia', la música de varias películas de Pedro Almodóvar y la canción 'Groenlandia'.

Sobre esta última, precisamente, ha hecho alusiones Rivera de la Cruz, que ha asegurado que 'Groenlandia' era una canción que cuando la ponían la gente se levantaba" y que, "además de divertida, era una canción de amor", y ha agradecido a Borja Fanjul por la "rapidez" con la que se ha ejecutado esta acción.

Por su parte, la pareja y la hermana de Bonezzi han agradecido a los presentes su asistencia en un homenaje a una persona cuya genialidad, consideran, "no siempre fue entendida", y han reconocido su emoción al "subir al taxi y poder indicar la calle Bernardo Bonezzi como dirección".

Toda la obra de Bonezzi estuvo íntimamente ligada a la capital, donde nació, vivió y murió, y ayudó a "definir el carácter moderno, libre y cosmopolita de la ciudad", según han expresado sus familiares.