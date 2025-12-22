Madrid descorcha la primera el champán en una administración "de toda la vida del barrio" que se lleva todo el 2º premio

Una de las loteras de la administración número 10 de la calle Barquillo. - EUROPA PRESS

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha sido la primera en descorchar el champán este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en una administración "de toda la vida del barrio" en el número 10 de la calle Barquillo, que ha vendido íntegro el Segundo Premio con 198 series y 247,5 millones de euros.

Los loteros de la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo han sido los primeros del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en abrir el champán y celebrar que han vendido un total de 247,5 millones de euros en 198 series.

Esta administración se encuentra entre Gran Vía, el barrio de Chueca y la Plaza de Cibeles, y es una de las más transitadas de esta Navidad, aunque uno de sus loteros, Nacho, ha confirmado en declaraciones a los medios que es "una administración de toda la vida del barrio".

"Los nietos vienen a comprar lotería con los abonos de los abuelos", ha destacado Nacho con ilusión y rodeado de decenas de cámaras. Sin embargo, ha reconocido que en la administración se vendieron como mucho 50 décimos, y el resto fue online.

Con la incertidumbre aún por saber quiénes han sido los agraciados, una de las loteras ha ido corriendo a por el cartel que les "corona" por ser los repartidores de este segundo premio, y poco después han comenzado a repartirse camisetas para celebrar lo ocurrido.

El número 70.048 está dotado con 1.250.000 euros a la serie y fue cantado a las 09.21 horas en el sexto alambre de la primera tabla del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.