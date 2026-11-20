La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la presentación del dispositivo de seguridad para Navidad 2026 en la Puerta del Sol - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid desplegará entre 450 y un mínimo de 800 policías municipales de refuerzo al día durante la campaña de Navidad, que arranca este sábado con la iluminación del alumbrado y se prolongará hasta la noche de Reyes, contando también con un despliegue de hasta un millar de sanitarios de Samur-Protección Civil y 157 Agentes de Movilidad.

Así lo ha anunciado este viernes la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, desde la céntrica Puerta del Sol, donde ha adelantado que se establecerán dispositivos especiales para las preúvas y las uvas en el 'kilómetro cero'. Por otro lado, el operativo específico de Nochevieja se terminará de coordinar con la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno.

El dispositivo policial diseñado por el Consistorio variará en función de la afluencia prevista. De lunes a jueves, considerados "días valle" por la menor concentración de público, habrá 450 agentes municipales diarios de refuerzo; mientras que los "días pico" --viernes, fines de semana y vísperas de festivos-- el despliegue alcanzará al menos los 800 efectivos.

Los agentes se concentrarán principalmente en el distrito Centro y el resto de la almendra central, así como en grandes espacios comerciales como La Vaguada, Plenilunio e Islazul y en enclaves de celebración navideña, entre ellos la Plaza Mayor y los mercadillos, ha explicado la vicealcaldesa.

El operativo contará también con hasta 1.000 efectivos de refuerzo de Samur-Protección Civil, distribuidos en ambulancias y equipos a pie, en bicicleta y en moto, medio que considera el más idóneo para este tipo de contextos. Este servicio dispondrá de despliegues específicos para las preúvas y las uvas, con un número mayor de efectivos.

MÁS AGENTES DE MOVILIDAD, REFUERZO DE EMT Y FLUJOS PEATONALES EN SOL

A ellos se sumarán 157 Agentes de Movilidad, un 12% más que el pasado año, que se encargarán de regular el tráfico y prevenir congestiones. El dispositivo contempla 13 puntos fijos de control en el entorno de la almendra central, con un horario habitual hasta las 21 horas que podrá prolongarse en algunos casos hasta las 23 horas.

En cuanto al transporte público, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará hasta 20 líneas de autobús durante el Black Friday y entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, especialmente en el entorno del centro de la ciudad.

La vicealcaldesa ha confirmado que se volverán a establecer controles de flujos peatonales en las calles con mayor concentración de personas. En el caso de Carmen y Preciados, si la afluencia lo aconseja, el acceso a Preciados se limitará desde la Puerta del Sol y el de Carmen desde Callao, aunque una vez dentro se permitirá la circulación en ambos sentidos.

El dispositivo contempla también el poder proceder al corte completo de calles o el cierre de estaciones de Metro si las circunstancias lo requieren. Estas medidas podrán aplicarse igualmente en el entorno de la plaza de Celenque, donde se instala el espectáculo infantil Cortylandia y que suele producir aglomeraciones.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA

El Ayuntamiento contará además con vigilancia mediante drones para supervisar la afluencia y facilitar la toma de decisiones sobre el terreno. Sanz ha señalado que también se reforzará la presencia de agentes de paisano para prevenir hurtos y detectar posibles situaciones que requieran actuaciones preventivas.

Preguntada por las amenazas de bomba falsas registradas en las últimas semanas, la vicealcaldesa ha asegurado que el dispositivo está "muy bien dimensionado" y ha recordado que Madrid mantiene desde hace años un nivel elevado de alerta antiterrorista. También ha destacado que la Policía Nacional desplegará sus propios efectivos durante la campaña.

Por último, Sanz ha animado a los madrileños a acudir a los comercios del centro, que, según ha indicado, han atravesado un periodo complicado por el parón de actividad de aproximadamente un mes y medio. "Es una manera también de ayudarles, de solidarizarnos con ellos y además de vivir la Navidad en todo su esplendor", ha afirmado.