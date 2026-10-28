Madrid encenderá su Navidad el sábado 21 de noviembre con un "espectáculo que merecerá la pena"

Archivo - Archivo.- Fachada de las Galerías Canalejas iluminada con alumbrado navideño - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid encenderá su Navidad el sábado 21 de noviembre con un "espectáculo que merecerá mucho la pena", ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.

La ciudad está preparando un espectáculo que "congregar a miles y miles de madrileños para una fecha que ya se ha convertido en un evento emblemático dentro del calendario de la Ciudad de Madrid como es el encendido de las luces navideñas".

"Tenemos ya la experiencia del año pasado de Cibeles, vamos a mejorar esa experiencia para todos los que puedan asistir y será el sábado 21 de noviembre. Será un espectáculo que va a merecer muy mucho la pena para que nos podamos acercar ahí y desconectar unos momentos de una realidad política que en aquel día va a ser atosigante, 21 de noviembre", ha manifestado el alcalde, con la vista en las elecciones del 29N.