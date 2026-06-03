Madrid endulza la visita de León XIV con 'Cor Unum', una pasta de té con fresón de Aranjuez y colores del Vaticano

Nuevo pastel 'Cor Unum' con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) han presentado este miércoles 'Cor Unum', un dulce creado como homenaje al Papa León XIV con motivo de su visita a la región y que busca unir, en un solo bocado, la tradición pastelera madrileña, el fresón de Aranjuez y los colores del Vaticano.

El nombre del postre, 'Cor Unum', significa "un solo corazón" y está vinculado a la espiritualidad de la Orden de San Agustín, a la que pertenece el Santo Padre. El dulce, se inspira en la tradición agustiniana y en la idea de fraternidad y unión, ha sido elaborado por Pastelerías Mallorca y la receta se compartirá con las pastelerías artesanas de la región que quieran ofrecerlo en sus establecimientos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha dado a conocer en Pastelerías Mallorca esta nueva receta, junto al presidente de ASEMPAS, Jonathan Yagüe, y representantes del sector pastelero madrileño.

"Hoy presentamos una forma muy madrileña de celebrar la visita histórica del Papa León XIV, un pastel creado especialmente para esta ocasión", ha destacado De Paco Serrano, quien ha subrayado que Madrid sabe conjugar "lo solemne, lo festivo, lo luminoso, lo cariñoso y lo abierto".

En este sentido, De Paco Serrano ha enmarcado esta propuesta en la capacidad de Madrid para convertir los grandes acontecimientos en oportunidades para distintos sectores. "Este ejemplo es un reflejo de lo que suponen los grandes eventos culturales, deportivos y sociales para la Comunidad de Madrid: generan una cadena de valor que llega a muchos y diferentes sectores", ha señalado.

FRESÓN DE ARANJUEZ, LIMÓN Y CHOCOLATE BLANCO

'Cor Unum' es una pasta de té elaborada con masa sablé de mantequilla clásica, rellena de una suave crema de limón y un núcleo de mermelada casera de fresón de Aranjuez. La pieza se completa con un baño de chocolate blanco, decoración en tonos amarillos y una lámina también de chocolate blanco con el escudo del Vaticano.

El director de producción de Pastelerías Mallorca, Pablo Moreno, ha explicado que el objetivo era crear un postre con guiños tanto a Madrid como al Vaticano. "Queríamos algo que realmente tenga guiños a Madrid, y ahí está el fresón de Aranjuez, y que fuese representativo para lo que realmente es, para el Papa, para el Vaticano", ha señalado.

Moreno ha detallado que la base es "un sablé de mantequilla", la típica galleta de mantequilla, rellena con "un cremoso de limón con una mermelada de fresón de Aranjuez". Después, el dulce se baña con chocolate blanco y se decora con rayas de chocolate amarillo para "emular un poco los colores del Vaticano", coronado con una lámina con el escudo vaticano.

El repostero ha explicado que también buscaban una pieza "fácil de llevar", pensada como un detalle que pudiera regalarse o incluso viajar de vuelta con visitantes internacionales. "Que no sea algo ni excesivamente grande ni excesivamente costoso, que sea un detalle", ha resumido.

Sobre el sabor, Moreno lo define como un postre "muy fresco", en el que se unen la acidez del limón, el frescor de la fresa y el crujiente de la mantequilla. "La pasta de mantequilla con limón funciona fenomenal y luego la cobertura de chocolate blanco le da ese dulzor que yo creo que es irresistible", ha concluido. También se prevé una versión sin gluten apta para personas celiacas.

UNA RECETA COMPARTIDA CON EL GREMIO

Para Pastelerías Mallorca, participar en esta iniciativa supone "un orgullo", según ha destacado Pablo Moreno. "Que podamos poner nuestro granito de arena junto al resto de pasteleros, en nombre de todos los pasteleros de Madrid, para nosotros es un orgullo. Estamos encantados", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de ASEMPAS, Jonathan Yagüe, ha explicado a los medios que la iniciativa partió de la Comunidad de Madrid, con la propuesta de elaborar un total de cinco dulces distintos. Finalmente, el elegido combina dos ideas: una pasta de té como base y un sello con el escudo del Vaticano.

"Todos estos valores se encuentran reunidos en este nuevo dulce que hoy les presentamos", ha afirmado Yagüe, tras reivindicar la calidad de los ingredientes, la elaboración manual, la pasión por el oficio y el respeto al producto como señas de identidad de la pastelería artesana madrileña.

DEGUSTACIÓN GRATUITA EN SOL

Esta receta se distribuirá entre los asociados de ASEMPAS para que las pastelerías artesanas puedan elaborarla. Entre los establecimientos que la ofrecerán figuran Formentor, Horno Hernani, La Mallorquina, La Oriental Sin Gluten, Larraya, Lazareno Gourmet (Aranjuez), Lazcano, Mallorca, Manacor, Mifer, Nunos, Paco Pastel (San Lorenzo de El Escorial), Plademunt (Alcalá de Henares), Viena Azul y Viena Capellanes.

Con el objetivo de acercar esta creación a madrileños y visitantes, la Comunidad de Madrid distribuirá gratuitamente 'Cor Unum' los días 6 y 7 de junio, a partir de las 11.00 horas y hasta agotar existencias, en el Centro de Turismo de Sol. ASEMPAS enviará además el postre a la Conferencia Episcopal Española para que se lo haga llegar al Papa León XIV.