Madrid se engalana para recibir a León XIV con cerca de 100.000 flores con los colores de la bandera del Vaticano

Segura, Carabante y Páramo supervisando la plantación. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid continúa con su puesta de largo para recibir la visita de León XIV el próximo 6 de junio con un manto de 99.182 flores de temporada en tonos blancos y amarillos, los colores que conforman la bandera del Vaticano, en distintos lugares emblemáticos de la ciudad.

Esta actuación, que el Ayuntamiento prevé que finalice la próxima semana, se integra en la campaña municipal de plantación de flor de temporada primavera-verano que el Ayuntamiento está ejecutando en toda la ciudad y que supondrá la incorporación de un total de 560.788 ejemplares en parques, jardines y espacios públicos de todos los distritos de Madrid.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo; y el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, han visitado este viernes la plaza de Oriente, uno de los escenarios donde, desde el pasado 7 de mayo, se están desarrollando trabajos de plantación con motivo de la visita del Pontífice.

Mediante composiciones vegetales diseñadas específicamente para realzar plazas monumentales, jardines históricos, grandes ejes urbanos y espacios de elevada afluencia de personas, la iniciativa busca, en palabras de Carabante, mostrar la "mejor cara" de la ciudad ante el Papa y los visitantes que acogerá Madrid los próximos días.

Según ha detallado el delegado, se han seleccionado especies resistentes y de valor ornamental adaptadas a las condiciones climáticas de Madrid. Entre ellas, destacan 40.540 petunias; 36.791 tagetes o claveles de moro; 14.750 calibrachoas o mini petunias; 3.000 alegrías guineanas ('impatiens'); 2.400 margaritas africanas ('osteospermum'); 1.300 'alysum' o alisos marítimos; 400 girasoles; y diferentes variedades de zinnias incorporadas a las composiciones florales.

Los trabajos se han desarrollado siguiendo criterios paisajísticos y ambientales orientados a "mejorar la calidad estética del entorno urbano" y "reforzar la presencia vegetal en zonas de alta visibilidad y tránsito ciudadano". No obstante, Carabante ha informado de que, al tratarse de especies de temporada, "a lo largo de estos meses" se irán renovando por las flores habituales.

ACTUACIONES EN SITIOS EMBLEMÁTICOS

Los jardines del Buen Retiro concentran una de las principales actuaciones de la campaña primavera-verano, con un total de 28.950 ejemplares distribuidos entre el parterre, el paseo de México y el paseo de las Estatuas. Por su parte, en el distrito de Centro, se han plantado 24.725 flores repartidas entre la plaza de Cibeles, el paseo del Prado y Recoletos.

Asimismo, en el distrito de Salamanca, se han incorporado 18.252 ejemplares en distintos puntos emblemáticos como la Puerta de Alcalá, los jardines del Descubrimiento, la calle Alcalá o la calle Goya. También se han realizado plantaciones en la plaza de Murillo, el Monumento a Goya, Emilio Castelar, Gregorio Marañón, plaza de Perú, Nuevos Ministerios y el entorno del Templo de Debod, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

En la propia plaza de Oriente se han plantado 7.000 ejemplares repartidos entre los parterres situados frente al Teatro Real y los jardines de Lepanto y Cabo Noval, junto al Palacio Real de Madrid, donde Carabante ha agradecido a los jardineros y al resto de servicios municipales su labor para embellecer la capital.

La actuación se completa con la instalación de 30 pirámides y macetones ornamentales situados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como la mediana de la calle Alcalá en dirección Sol, las isletas junto a Gran Vía y el acceso a la Nunciatura Apostólica en la calle Pío XII.

También se colocarán varios conjuntos decorativos integrados por flores que dan forma a las letras de León XIV en la plaza de Oriente, plaza de España, jardines de Sabatini, Atocha, Retiro, plaza de Felipe II y San Juan de la Cruz.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PLANTAS ESTA TEMPORADA

Las actuaciones especiales vinculadas a la visita de León XIV forman parte de la campaña municipal de plantación de flor de temporada primavera-verano impulsada por el Ayuntamiento en todos los distritos de la ciudad, que alcanzará este año un total de 560.788 plantas ornamentales, de las cuales 461.606 forman parte de la programación ordinaria.

En la citada campaña, 99.760 ejemplares se plantarán en parques históricos y singulares de la ciudad, mientras que otros 361.846 se distribuirán en parques, jardines y zonas verdes de todos los distritos de Madrid, de cara a "garantizar un equilibrio territorial" y "reforzar la calidad paisajística y ambiental del entorno urbano".

Entre las especies más utilizadas dentro de la campaña municipal, destacan las petunias, con cerca de 120.000 ejemplares, seguidas de las zinnias, con aproximadamente 95.000 flores distribuidas en diferentes espacios verdes y zonas ajardinadas de la capital.

El distrito de Centro concentra el mayor volumen de plantaciones, con un total de 72.789 ejemplares distribuidos en distintos espacios urbanos y monumentales. Le siguen las actuaciones desarrolladas en el distrito de Retiro y los jardines del Buen Retiro, que suman conjuntamente 64.706 flores de temporada, consolidándose como uno de los principales focos de intervención paisajística de la ciudad.

A continuación, se sitúa el distrito de Salamanca, con 35.252 ejemplares plantados en diferentes enclaves emblemáticos; seguido de Arganzuela, con 26.470; y Puente de Vallecas, donde se han incorporado 23.316 flores dentro de la campaña de primavera-verano.

El Ayuntamiento desarrolla anualmente dos grandes campañas de plantación, una durante la temporada de otoño-invierno y otra en primavera-verano, con el objetivo de "renovar las zonas verdes urbanas y mantener una imagen paisajística cuidada y sostenible durante todo el año".

Asimismo, estas campañas tienen como finalidad "conservar y potenciar el patrimonio natural y paisajístico de Madrid mediante actuaciones que favorezcan espacios públicos más agradables, saludables y sostenibles para los ciudadanos".

Además, las especies ornamentales seleccionadas son resistentes y beneficiosas para la biodiversidad, y permiten fomentar la polinización, mejorar la calidad ecológica del suelo y favorecer la presencia de fauna urbana beneficiosa. Del mismo modo, la ampliación de la cobertura vegetal contribuye a mejorar la calidad del aire, reducir el impacto térmico y aumentar el confort ambiental en calles, plazas y parques.