Madrid Excelente reúne a líderes empresariales e institucionales como jurado de los III Premios Excelente

Líderes empresariales e institucionales eligen a los diez ganadores de los III Premios Excelentes de la Comunidad - PREMIOS EXCELENTES

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un jurado de dieciséis líderes empresariales e institucionales eligen entre 70 candidaturas a los diez ganadores de los III Premios Excelentes de la Comunidad de Madrid.

Según recoge Madrid Excelente en un comunicado, como novedad se incorpora en esta ocasión el premio 'Empresa Familias', que busca ampliar el alcance de unos galardones que buscan reconocer "la excelencia y las buenas prácticas del tejido empresarial madrileño".

Concretamente, la deliberación del jurado tuvo lugar el 28 de octubre en la sede de Viroque Energy, empresa certificada con el sello Madrid Excelente.

"El elevado nivel de las candidaturas y la calidad de las propuestas han hecho necesario, por primera vez en la historia de estos galardones, celebrar una segunda sesión de deliberación, en la que se completará la valoración y se cerrará la elección de las organizaciones ganadoras", ha destacado la organización.

La decisión definitiva se dará a conocer en la gala de entrega de los premios, prevista para principios de 2027 en la Real Casa de Correos. Estos premios distinguen a las organizaciones que destacan por su propósito, su compromiso con las personas y el entorno y su apuesta por la innovación. La iniciativa busca dar visibilidad a las buenas prácticas de las cerca de 300 entidades certificadas, que contribuyen al progreso económico y social de la región y son referentes en sus respectivos sectores.

El jurado, ha sido presidido por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, cuenta con personalidades del ámbito institucional y económico como la directora general de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes; la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla García; el presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva; el secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid, Alejandro Halffter Gallego; y el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín.

También lo conforman algunos de los principales referentes del tejido empresarial, como el CEO y fundador de Viroque Energy, Joaquín Valcarce Lledó; la vicepresidenta y presidenta de HP España y Portugal, Inés Bermejo Vázquez; el CEO de Grupo Suárez, Juan Suárez; el presidente de Merck en España, Manuel Zafra Rubio; el CEO de Forbes España, Ignacio Quintana; el CEO de Catenon, Miguel Ángel Navarro Barquín; el CEO y cofundador de Velca, Emilio Froján; el CEO de Enfoka, Alejandro Fernández de Oliveira; el director de Audaz Capital, Filipe Bergaña; y la fundadora de Soulsight, Carmen Bustos.

"La combinación de perfiles institucionales y empresariales permite valorar las candidaturas desde diferentes perspectivas y reconocer a las organizaciones que mejor representan la excelencia en la Comunidad de Madrid", ha remarcado la organización.

Los Premios Excelentes reconocen el desempeño de las organizaciones a través de cuatro áreas: Valores, Personas, Entorno e Innovación. Estas dimensiones permiten distinguir a las entidades que "integran el propósito en su estrategia, cuidan de empleados, clientes y proveedores, mantienen un compromiso con el entorno y apuestan por la innovación como motor de desarrollo".

A estas cuatro categorías se suman dos reconocimientos especiales. Por un lado, el Premio a la Empresa Familiar, que se incorpora por primera vez en esta edición para poner en valor la contribución de este modelo empresarial a la economía y al tejido productivo de la región. Por otro, el Premio Excelente del Año, que distingue a la organización certificada que, por su trayectoria y compromiso, es un referente de los valores y principios que representa el sello.