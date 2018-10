Madrid formará a personal de centros deportivos municipales y EMT en la lucha contra la LGTBIfobia

Publicado 27/06/2018 9:27:48 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El personal técnico de los centros deportivos municipales del Ayuntamiento de Madrid, así como los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes recibirán formación sobre equidad y no discriminación por motivos de diversidad sexual tanto en la práctica deportiva como en el transporte público madrileño.

Así lo ha acordado este miércoles el Pleno de Cibeles en una declaración institucional leída por la alcaldesa, Manuela Carmena, quien ha recordado que el 28 de junio se conmemora el derecho de las personas a ser tratadas como libres e iguales, sin discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género.

Sin embargo, la regidora ha lamentado que los derechos de las personas LGTBIQ "no son universales" y "en más de setenta países no están reconocidos sus derechos". "La respuesta no puede ser más que de lucha por la dignidad", ha apuntado.

Este Orgullo recordará la primera manifestación en la capital del colectivo LGTBIQ. "Gracias al trabajo incesante y comprometido de miles de activistas, se ha logrado llenar las calles de Madrid e instituciones de diversidad, inclusión y respeto", ha apuntado Carmena.

El matrimonio homosexual, el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, o la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid han llegado a Cibeles para celebrar su aprobación. Además, Carmena ha aplaudido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya retirado la transexualidad de su listado de enfermedades mentales.

LGTBIFOBIA

Manuela Carmena ha recordado que la LGTBIfobia no solo afecta a quienes la padecen, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. "La discriminación y violencia ponen en cuestión el principio de igualdad que debe regir las relaciones sociales y todas las administraciones públicas tenemos obligación de garantizar", ha añadido.

Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su "firme compromiso en la lucha contra la LGTBIfobia, trabajando en la implementación de medidas dirigidas a fomentar que la diversidad sexual y la identidad de género sean hechos visibles y respetados socialmente".

Por ello se ha comprometido a promover programas contra el acoso escolar de niños y adolescentes LGTBIQ, que sirvan "de herramienta a las comunidades escolares para dar respuesta adecuada a las situaciones de discriminación y acoso".

También promoverá normativas y protocolos de actuación frente a la LGTBIfobia en los reglamentos de funcionamiento de los centros municipales. Asimismo, apuestan por incluir cláusulas que garanticen la diversidad en el deporte y la prevención de LGTBIfobia en en reglamentos de centros municipales.

Colaborar con asociaciones LGTBI en la denuncia de la discriminación, poner en marcha un protocolo de acompañamiento en procesos de transición de identidad sexual e instar a la Comunidad a cumplir la ley contra la LGTBIfobia son otros de los compromisos adquiridos.