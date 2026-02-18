Madrid y Granada firman un acuerdo para "liderar la transformación digital" y construir ciudades inteligentes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su homóloga en Granada, María Francisca Carazo Villalonga - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su homóloga en Granada, María Francisca Carazo Villalonga, han firmado un el protocolo de actuación para "liderar la transformación digital" en la prestación de servicios a la ciudadanía y construir ciudades inteligentes.

El protocolo recoge el compromiso de ambas ciudades de adoptar medidas conjuntas de cooperación para impulsar la transformación digital en la prestación de servicios que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, ha informado el Ayuntamiento madrileño en un comunicado.

Las actuaciones a desarrollar incluyen la colaboración en construcción y desarrollo de gemelos digitales; el impulso y desarrollo de infraestructuras de comunicaciones y 5G; proyectos de smart city; soluciones IoT de ciudad y el Laboratorio de Internet de las Cosas de la ciudad de Madrid (IoTMADLab) en iniciativas conjuntas en materia de inteligencia artificial en colaboración con iQuantum, Centro Demostrador de Inteligencia Artificial Urbana de Granada.

Lo harán en materia de ciberseguridad, en proyectos de infraestructuras tecnológicas de alta capacidad de procesamiento y de computación cuántica, en la gestión de procesos inteligentes y ecosistemas de innovación y el emprendimiento e innovación social, así como en iniciativas de inclusión y capacitación digital y reducción de la brecha digital para la ciudadanía.

Almeida ha explicado que Madrid y Granada "se alían para liderar la transformación digital y construir ciudades inteligentes y sostenibles, con servicios públicos de excelencia y gestión basada en datos que mejoren la vida de la ciudadanía".

Esta colaboración se enmarca en el proceso de digitalización integral del Ayuntamiento de Madrid recogido en la Estrategia de Transformación Digital Madrid Capital Digital, con tres ejes de actuación: servicios digitales para las personas, inteligencia de ciudad y polo de innovación digital.