Madrid homenajea a Enrique Tierno Galván y se promete recuperar su legado ejercitando más la concordia

Los acaldes de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella, Manuela Carmena, Juan Barrando y José Luis Martínez-Almeida en el acto homenaje a Enrique Tierno Galván por el 40 aniversario de su fallecimiento. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha homenajeado este martes al alcalde Enrique Tierno Galván (1979-1986 ) y se ha prometido a través de cinco de sus regidores que conectan al Viejo Profesor con el presente a ejercitar más la concordia.

El Patio de Cristales de la Casa de la Villa ha acogido este ejercicio de memoria con el que la capital ha recordado a quien fuera su primer alcalde tras el franquismo en el 40 aniversario de su fallecimiento. El acto ha contado con la presencia de los depositarios de su testigo al frente de la Alcaldía Juan Barranco (1986-1989), Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011), Ana Botella (2011-2015), Manuela Carmena (2015-2019) y José Luis Martínez-Almeida (desde 2019).

El encargado de enmarcar la figura del Viejo Profesor ha sido el decano del Cuerpo de Cronistas de la Villa, Pedro Montoliú, quien ha recordado cómo en los seis años y nueve meses en los que el Viejo Profesor encabezó el Ayuntamiento de Madrid trató de llevar "la convivencia" al conjunto de la ciudad.

Él sabía, según el decano del Cuerpo de Cronistas de la Villa, que no podía hacerlo sin "un reequilibrio" en la ciudad, por lo que dotó de equipamientos a barrios olvidados, creó nuevas dotaciones como el Planetario, abordó rehabilitaciones como las de la Casa de la Villa o de la Panadería al tiempo que creaba la Empresa Municipal de la Vivienda, "revitalizó las fiestas" y potenció la Movida Madrileña.

Y junto a él se encontró quien sería su sucesor, Juan Barranco, 'número 2' de su lista al Consistorio en 1983 y heredero del cargo tras su fallecimiento. Barranco ha convertido su intervención en un agradecimiento a los que han hecho posible que Madrid aparte este martes la confrontación y se reúna en torno al "alcalde más popular" de España.

"IRREPETIBLE" TIERNO

"Una figura irrepetible, que potenció la cultura, la convivencia e hizo la ciudad más humana", ha destacado el socialista Juan Barranco, quien ha destacado el "estilo personal" de este "gran intelectual" que sirve a día de hoy como "lección de pedagogía para todos".

Cuatro décadas después ha recordado también la "mayor manifestación de duelo que jamás verá Madrid", cuando murió Tierno Galván y la ciudad salió a la calle a llorar a su alcalde. "En estos tiempos de ruido, intolerancia, simplificación y confrontación, Tierno vuelve como referencia. Un orgullo para todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con él", ha rematado.

CARMENA PIDE "ABANDONAR LA DESCALIFICACIÓN"

Por su parte, la alcaldesa Manuela Carmena (2015-2019) ha pedido atender a la "pedagogía" que Tierno Galván hacía "a través de sus actitudes", su capacidad de "estar donde no se esperaba que estuviera y escuchar a quienes no esperaba que se escuchara".

"Estuvo, escuchó y aguantó", ha remarcado Carmena, quien ha pedido hacer un "esfuerzo" en pos de la "belleza de la memoria" de aquel primer alcalde después del franquismo y recordar "lo importante que es cuidar la democracia".

Es por ello que la exalcaldesa ha reivindicado la "necesidad de la escucha" y de "abandonar la descalificación". "Por ese maravilloso alcalde que supo incorporar su intelecto y la palabra al bien de todos", ha concluido.

BOTELLA PONE EL FOCO EN LA ESCUCHA AL DIFERENTE

Ana Botella (2011-2015) también ha puesto el foco en la importancia de la concordia y ha afirmado que la figura de Tierno Galván recuerda que "la paz civil es un requisito previo para la búsqueda de la paz moral" en una ciudad libre.

Ha apuntado también el peligro de la polarización, señalando que en este momento "casi nunca se habla" con la otra parte que piensa diferente y la sociedad se está deslizando a "sustituir el debate por el combate".

Botella ha recordado que los adversarios políticos comparten el futuro común pero tienen una visión "distinta de cómo moldearlo". "Nuestros adversarios políticos siempre serán parte del futuro compartido. Ignorar esto es simplemente delirar", ha rematado.

GALLARDÓN SUBRAYA SU CAPACIDAD PARA CONECTAR CON MADRID

Por su parte, Alberto Ruiz Gallardón (2003-2011) ha destacado la capacidad de Tierno Galván de "identificar a una ciudad e identificar a una generación" siendo capaz de parapetarse tras un "personaje más culto aún que él" pero hablar con un lenguaje "profundamente popular" para conectar con la juventud.

"Conectar con una nueva generación que representaba La Movida, que identificó con un olfato increíble", ha apuntado RuizGallardón, quien cree que el Viejo Profesor encontró la forma de hablar de "la forma más cercana al ciudadano" posible.

Por último, se ha dirigido al PSOE y ha reafirmado que a pesar de que los madrileños hicieron a Tierno Galván "suyo", en realidad era "un socialista" ante todo. Es por ello que ha afirmado que merecen un "homenaje particular" aquellos que tantos años después siguen "defendiendo sus ideales".

ALMEIDA PIDE MÁS "EJERCICIOS DE CONCORDIA"

El cierre de este homenaje ha corrido a cargo de José Luis Martínez-Almeida (2019-actualidad), quien ha subrayado que la unión de este acto solo la puede suscitar "el cariño y agradecimiento" que aquellos que tienen el "honor de servir a los madrileños" por Enrique Tierno Galván.

Aunque ha destacado que por edad no puede recordarle, ha afirmado que se siente "depositario de la forma de hacer política" del Viejo Profesor. Es por ello que ha llamado a hacer "un ejercicio de concordia con más frecuencia" de lo que se hace actualmente.

"Sí podemos ser partícipes de su figura, tenemos la capacidad de tener puentes entre nuestras diferencias", ha remarcado el alcalde de Madrid, quien ha destacado la capacidad de Tierno Galván de conducir una ciudad "a través de un movimiento histórico" sirviendo de "catalizador" de sus "ansias de modernidad".

En este punto ha celebrado también la figura del presente Juan Barranco, quien es "custodio del legado" de Tierno Galván y también quien se encargó de continuar el trabajo después de su fallecimiento.

"Muchas gracias Juan por habernos dado la oportunidad de reunirnos y que este ejercicio de concordia tenga continuidad en el tiempo", ha concluido José Luis Martínez-Almeida.

40 AÑOS DE TIERNO GALVÁN

El PSOE ha impulsado una agenda de actos en reconocimiento de Tierno Galván por el 40 aniversario de su que cuenta con una exposición itinerante sobre su vida y obra, mesas redondas temáticas, un ciclo de conferencias, la publicación de una recopilación de sus bandos municipales y una ruta urbana guiada por los principales proyectos impulsados durante su mandato.

Entre las actividades previstas figuran también un homenaje en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución, la presentación de un libro conmemorativo, un acto ciudadano en la Plaza de Dalí y la instalación de un busto en el patio de la Casa de Cisneros como símbolo permanente de reconocimiento.