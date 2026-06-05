Madrid Hospitality School recibe el Premio Cámaras de Formación por su impulso al talento del sector hostelería

V edición de los Premios Cámaras 2025 - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha sido distinguida con el Premio de Formación en la V edición de los Premios Cámaras, organizados por la Cámara de Comercio de España para reconocer las iniciativas más innovadoras y con mayor impacto económico, empresarial y social desarrolladas por las cámaras territoriales de todo el país.

El galardón reconoce la trayectoria y el compromiso de Madrid Hospitality School durante más de tres décadas impulsando la formación especializada para el sector, ha apuntado la institución cameral en un comunicado.

La ceremonia de entrega contó con la participación de Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, y del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. También fueron reconocidas en esta edición las Cámaras de Sabadell, Tarragona, Cantabria, Valencia, Bahía de Algeciras y Gijón.

El reconocimiento pone en valor una trayectoria iniciada en 1993 con la creación de la Escuela de Hostelería y Turismo de la Cámara de Madrid, origen de la actual Madrid Hospitality School. Durante más de treinta años, la institución ha funcionado bajo la idea de que el talento constituye el principal activo de cualquier empresa y, por tanto, la formación es una de las herramientas más eficaces para mejorar la competitividad de la economía.

La evolución de Madrid Hospitality School ha permitido adaptar el proyecto a las nuevas necesidades de un sector en constante transformación, reforzando la conexión entre formación y empresa, apostando por la excelencia académica, el aprendizaje práctico y la especialización de los profesionales en activo.

A lo largo de su historia, la escuela ha contribuido a la formación de miles de profesionales que actualmente desarrollan su carrera en empresas de referencia dentro y fuera de España.

Durante la entrega de premios, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, destacó que este reconocimiento no solo distingue a Madrid Hospitality School, sino también a todas las personas que han formado parte de su trayectoria.

En este sentido, compartió el galardón con los alumnos y antiguos alumnos, "cuyo esfuerzo y éxito profesional representan el mejor aval del proyecto", con el claustro docente, formado por destacados profesionales del sector, y con las empresas, asociaciones e instituciones colaboradoras que contribuyen a mantener una formación conectada con la realidad empresarial.

"Nuestra prioridad no es la cantidad, sino la calidad de las actuaciones, con el objetivo de ofrecer un acompañamiento eficaz que contribuya a mejorar la competitividad del tejido empresarial", señaló Asensio, quien también destacó que la hostelería, el turismo y la restauración constituyen sectores estratégicos para la economía española y que su liderazgo solo será sostenible a través de la profesionalización y la formación continua.

RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES INICIATIVAS CAMERALES

Junto a la Cámara de Madrid, los Premios Cámaras distinguieron a la Cámara de Sabadell en la categoría de Arbitraje y Mediación; a la Cámara de Tarragona en Internacionalización; a la Cámara de Cantabria en Digitalización; a la Cámara de Valencia en Sostenibilidad; a la Cámara de la Bahía de Algeciras en Emprendimiento; y a la Cámara de Gijón en Liderazgo Social.

Con este reconocimiento, desde la Cámara de Comercio de Madrid se ha subrayado que se reafirma su compromiso "con la formación de excelencia" y se consolida a Madrid Hospitality School "como uno de los principales referentes nacionales en la capacitación de profesionales para un sector clave en la generación de empleo, riqueza y competitividad".