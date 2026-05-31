Madrid implantará un sistema de pago inteligente que calculará la tarifa más ventajosa en transporte público

Archivo - Varias personas compran billetes en una estación de Metro de Móstoles Central, a 23 de enero de 2025, en Móstoles, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid avanza en la implantación de un sistema de pago inteligente basado en tecnología Account-Based Ticketing (ABT), que permitirá calcular automáticamente la tarifa más ventajosa para cada usuario, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Este modelo facilitará el acceso a Metro, autobuses y Cercanías mediante el uso directo de tarjetas bancarias, teléfonos móviles u otros dispositivos digitales, sin necesidad de utilizar una tarjeta física tradicional.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la contratación de una asistencia técnica especializada que prestará apoyo al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en el desarrollo e implantación de esta nueva herramienta.

Este proyecto está considerado una de las principales transformaciones tecnológicas de la red de transporte público madrileña en las últimas décadas.

La inversión destinada a este contrato asciende a 2,7 millones de euros y tendrá una duración inicial de tres años, ampliable hasta un máximo de cinco.

El equipo externo se encargará de asesorar, supervisar y monitorizar el desarrollo de la iniciativa y asegurar el cumplimiento de los plazos y las máximas garantías operativas y de calidad.

El nuevo sistema ABT supondrá una transformación significativa en la experiencia de viaje de millones de usuarios cuando entre en funcionamiento en el último trimestre de 2027.

Entre sus principales ventajas destaca la aplicación automática de la tarifa más ventajosa en función de los desplazamientos realizados, eliminando la necesidad de efectuar recargas previas, utilizar títulos físicos o decidir de antemano qué tipo de abono resulta más conveniente.

La implantación de esta tecnología forma parte de una inversión global de 42,7 millones de euros con la que el Gobierno regional busca adaptar el transporte público madrileño a los nuevos hábitos de movilidad y a los estándares tecnológicos ya implantados en grandes capitales como Londres, Nueva York, Toronto o Singapur.