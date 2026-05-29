Madrid instala 15 carpas informativas para sensibilizar sobre los efectos del tabaquismo

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en una carpa informativa sobre los efectos nocivos del tabaquismo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Salud, instalará 15 carpas informativas en distintos puntos de la ciudad para sensibilizar sobre los efectos nocivos del tabaco y el vapeo, especialmente entre jóvenes y adolescentes, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra este domingo.

Así lo ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ante los medios de comunicación frente a una de estas carpas que ya han sido instaladas en la plaza de Manuel Becerra, donde ha estado acompañada de personal de Madrid Salud y también de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que colabora en la iniciativa.

Sanz ha advertido de los riesgos del tabaco y ha hecho especial hincapié en el vapeo, una práctica cada vez más común en los jóvenes de apenas "11, 12 y 13 años" y que es considerada en ocasiones como "la puerta de entrada" al tabaquismo entre menores.

"Los efectos que tiene el vapeo respecto a los que tiene el tabaco son exacamente lso mismos, son igual de adictivos", ha señalado la vicealcaldesa, quien ha insistido en la necesidad de reforzar la prevención y la sensibilización entre la población joven.

La campaña se desarrollará a lo largo de toda la próxima semana y busca concienciar sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco convencional y también de los cigarrillos electrónicos. En las carpas, además de información, también se podrán realizar pruebas para comprobar la capacidad respiratoria.

La vicealcaldesa ha destacado además la labor que desarrolla Madrid Salud a través de sus programas de deshabituación tabáquica, que atienden a unas 3.000 personas al año. Así, ha explicado que el convenio con AECC permite derivar pacientes oncológicos a los recursos municipales para dejar de fumar, mientras que la población general se remite a Madrid Salud.

"Son pautas y tratamientos absolutamente testados durante muchos años por Madrid Salud y que han conseguido sacar de esos hábitos nocivos a muchísimas personas", ha subrayado Sanz, que ha animado a los fumadores a acudir a los centros municipales para recibir apoyo profesional.