Madrid muestra preocupación por "una nueva invasión" en Ceuta ante un Gobierno marcado por la "incapacidad" en la crisis

Migrantes en chabolas, en la playa de Trampolín - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha mostrado este domingo su preocupación por "una nueva invasión" en Ceuta ante un Gobierno central que considera que está marcado por la "incapacidad" en la crisis de este verano.

Así lo ha trasladado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, en una visita a un supermercado ubicado en Pelayos de la Presa, uno de los municipios más afectados por el incendio de la Sierra Oeste de este verano.

"Pues estamos francamente preocupados porque ante la incapacidad del Gobierno central de manejar esta crisis, que se sienten superados y que además no han sabido gestionar, pues me preocupa una nueva invasión", ha trasladado la consejera.

Sostiene Albert que "lo único" que en esta ocasión no podrán argumentar es que "no estaban alertados". Al hilo, ha defendido que es "preocupante" no solo por lo que atañe a la ciudad autónoma, sino que "Ceuta es España y Espala es Europa".